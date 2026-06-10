창사 첫 파업 돌입한 카카오 노조 [현장 화보]

카카오 노동조합이 10일 창사 이후 첫 파업을 진행했다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업을 진행했다. 노조원들은 경기 성남시 카카오 판교아지트에서 유스페이스 광장까지 행진한 후 집회를 열었다.

카카오 노사는 지난해 말부터 지난달까지 성과급 산정 방식 등을 놓고 교섭을 벌였으나 합의에 이르지 못했다. 노조는 오는 29일 재차 파업에 돌입하겠다고 밝혔다.