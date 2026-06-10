하루 앞으로 다가온 월드컵 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 프라자 광장에 설치된 디데이 포토존에 D-1이 표시되고 있다. 멕시코 과달라하라 | 문재원 기자
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 하루 앞으로 다가왔다.
이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 공동 개최되며 참가국은 종전 32개국에서 48개국으로 확대됐다. 이에 따라 경기 수도 기존 64경기에서 104경기로 늘었다. 대회는 6월 11일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열리는 멕시코와 남아프리카공화국의 개막전으로 시작해 39일간 진행된다. 결승전은 7월 20일 미국 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 치러진다.
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 프라자 광장에서 시민들이 전광판 영상을 시청하고 있다. 멕시코 과달라하라 | 문재원 기자
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 프라자 광장에서 시민들이 피파 팬 페스티벌 무대를 보고 있다. 멕시코 과달라하라|문재원 기자
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 프라자 광장에서 경찰이 경계 근무를 서고 있다. 멕시코 과달라하라|문재원 기자
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 프라자 광장에서 경찰이 행사장 일대에 설치된 폐쇄회로카메라를 살펴보고 있다. 멕시코 과달라하라 | 문재원 기자
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 안다도르 베인떼 데 노비엠브레에 설치된 자수 태극기에서 시민들이 기념사진을 찍고 있다. 멕시코 과달라하라|문재원 기자
2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 하루 앞둔 9일(현지 시간) 멕시코 안다도르 베인떼 데 노비엠브레에 설치된 세계 각국의 국기 앞에서 시민들이 기념사진을 찍고 있다. 멕시코 과달라하라 | 문재원 기자