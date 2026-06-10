하루 앞으로 다가온 월드컵 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 하루 앞으로 다가왔다.

이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 공동 개최되며 참가국은 종전 32개국에서 48개국으로 확대됐다. 이에 따라 경기 수도 기존 64경기에서 104경기로 늘었다. 대회는 6월 11일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열리는 멕시코와 남아프리카공화국의 개막전으로 시작해 39일간 진행된다. 결승전은 7월 20일 미국 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 치러진다.