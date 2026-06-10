검찰, 2차전지 ‘사기적 부정거래’ 코스닥 상장사 전현직 대표 구속기소

2차전지 주식투자 열풍을 이용해 거짓 호재를 퍼트려 주가를 9배 가까이 띄운 뒤 자금을 빼돌린 혐의를 받는 일당이 재판에 넘겨졌다.

서울남부지검 금융·증권범죄 합동수사부는 10일 자본시장법 위반과 배임 혐의로 코스닥 상장사 알에프세미 전·현직 대표이사 2명을 구속 기소했다고 밝혔다. 공범 3명을 불구속 기소했다. 전직 대표는 기획재정부 차관보 출신으로 파악됐다.

검찰에 따르면 이들은 2차전지 열풍을 틈타 반복적인 거짓 공시와 수백억대 배임 거래로 코스닥 상장사 알에프세미를 무자본 인수했다. 이후 6조원 규모의 허위 호재와 600억원대 유상증자 계획을 유포해 주가를 900% 급상승시킨 후 결국 거래정지 및 상장 폐지 결정에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

검찰 수사 결과 이들은 자금난을 겪는 상장사를 노려 강남 사채업자로부터 연 이율 260%에 달하는 고금리 사채를 빌려 무자본 인수합병(M&A)으로 경영권을 빼앗았다. 이후 중국 자본 유치와 2차전지 사업 진출을 앞세운 허위 호재, 거짓 공시로 당시 시장의 관심을 받던 2차전지 유망주처럼 포장시켜 주가를 조작하고 회사 자산을 빼돌리는 ‘사기적 부정거래’ 범행을 기획했다. 허위 호재 작업 이후 종전 2000원대던 주가는 한때 2만9450원까지 폭등했다.

이 범행으로 주가조작 일당은 시세 차익으로 약 138억원의 부당이득을 얻고, 140억원이 넘는 회삿돈을 개인 사채 등 변제에 썼으며, 수백억에 육박하던 경영권 주식을 무상 취득했다. 반면 거짓 호재를 믿은 1만5000명 소액주주들은 주가가 순식간에 9배 폭락하고 거래 정지되는 등 경제적 고통을 겪었다.

검찰 관계자는 “허위 호재와 거짓 공시를 이용한 사기적 부정거래 범죄는 시장의 신뢰를 무너뜨리고 서민 투자자들을 농락하며 경제 전반에 악영향을 미치는 악질적인 중대범죄”라며 “앞으로도 주식시장을 교란하고 국민의 신뢰를 훼손하는 비위 행위에 단호하게 대처해 나가겠다”고 밝혔다.