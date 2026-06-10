중동발 유가 폭등에 대러제재 ‘흔들’… EU, 러 ‘원유 보너스’ 차단 나선다

미국과 이란 간 전쟁의 여파로 국제유가가 급등하면서 유럽연합(EU)이 러시아산 원유의 가격상한 인상을 연기하는 방안을 검토하고 있다. 러시아의 전쟁 자금줄을 죄기 위해 설계한 제도가 오히려 러시아의 원유 수익을 늘려 제재 효과를 약화시킬 수 있다는 우려 때문이다.

유가 오르면 상한선도 껑충… ‘동적 가격상한제’의 역설

9일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 EU 집행위원회는 추진 중인 제21차 대러 제재 패키지에서 러시아산 원유 가격상한 인상 시점을 내년 1월로 미루는 방안을 검토 중이다.

현재 EU가 적용 중인 러시아산 원유 가격상한은 배럴당 44.1달러 선이다. 기존 계획대로라면 다음 달 15일부터 자동 조정 장치가 발동돼 상한선이 배럴당 70달러 안팎까지 상승할 수 있다.

이처럼 제재 상한선이 오히려 올라가는 이유는 최근 EU가 도입한 ‘동적 가격상한제’ 때문이다. 2022년 주요 7개국(G7)이 도입한 가격상한제는 배럴당 60달러로 고정돼 있었지만, EU는 국제유가와 연동해 상한선을 자동 조정하는 방식으로 바꿨다.

평상시에는 유가가 하락할수록 상한선도 함께 내려가 제재 압박이 커지지만, 유가가 치솟으면 상한선도 덩달아 올라가는 부작용이 발생한다. 특히 지금처럼 호르무즈 해협 공급 차질로 국제유가가 폭등할 경우, 러시아는 합법적으로 더 비싼 가격에 원유를 팔아 막대한 이익을 챙길 수 있게 된다.

이에 EU는 캐나다·영국 등 다른 G7 국가들과 인상 연기를 공동 추진하는 방안을 논의 중이다. 미국은 기존의 배럴당 60달러 고정 상한선을 유지할 것으로 알려졌다.

이 제재안은 다음 달 15일까지 EU 27개 회원국의 만장일치 승인을 받아야 최종 발효된다.

러시아군 복무자 입국 전면 금지… 금융·통상 제재 강화

EU는 이번 21차 제재 패키지에 금융·안보·통상 분야의 강력한 추가 조치도 대거 포함시켰다.

우선 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아군에서 복무한 이력이 있는 모든 러시아인의 EU 입국을 전면 금지한다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 “제2차 세계대전 이후 유럽 최대의 침략 전쟁에 참여한 이들은 유럽 땅을 밟을 권리가 없다”며 환영했다.

제재 우회로를 차단하기 위한 금융망 압박도 확대된다. 러시아의 금융 세탁을 도운 혐의를 받는 러시아 은행 31곳과 제3국(키르기스스탄·몽골·인도) 은행 4곳이 제재 명단에 오른다. 아랍에미리트(UAE)·벨라루스·조지아 등에 기반을 둔 가상화폐 플랫폼 11곳, 러시아 원유 거래를 지원한 UAE 석유 중개업체 5곳도 제재 대상에 이름을 올렸다. 러시아가 디지털 자산으로 제재를 피하는 통로를 원천 봉쇄하기 위해 제3국 기반 암호화폐 서비스에 대한 전면 금지도 추진한다.

무역 통제도 한층 강화된다. EU는 러시아산 대구 등 수산물 수입 금지와 함께 6000만유로(약 900억 원) 상당의 금속, 금속 광석, 자동차 부품의 수입 금지를 추진한다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 “러시아산 수입품에 대한 유럽의 의존도를 낮추고 무역 구조의 다변화를 확고히 할 것”이라고 밝혔다.