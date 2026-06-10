창간 80주년 경향신문

SK하이닉스 청주 공장서 작업자 2명 화학물질 접촉…병원 이송

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 청주 SK하이닉스 사업장에서 작업자 2명이 화학물질과 접촉하는 사고가 발생했다.

10일 SK하이닉스 등에 따르면 이날 오후 3시39분쯤 청주 흥덕구 외북동에 있는 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장에서 작업자 2명이 정체를 알 수 없는 화학물질과 접촉했다.

작업자들은 운전기사와 장비 담당자로, 경기 이천공장에서 반입한 장비를 하역하던 중 장비 주변에서 정체를 해당 액체를 발견하고 접촉한 것으로 파악했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

SK하이닉스 청주 공장서 작업자 2명 화학물질 접촉…병원 이송

입력 2026.06.10 17:53

수정 2026.06.10 19:23

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

충북 청주 SK하이닉스 사업장에서 작업자 2명이 화학물질과 접촉하는 사고가 발생했다.

SK하이닉스 등에 따르면, 10일 오후 3시39분쯤 청주 흥덕구 외북동에 있는 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장에서 작업자 2명이 정체를 알 수 없는 화학물질과 접촉했다.

작업자들은 운전기사와 장비 담당자로, 경기 이천공장에서 반입한 장비를 하역하던 중 장비 주변에서 해당 액체를 발견하고 접촉한 것으로 파악됐다. 이후 화학물질일 가능성을 확인한 뒤 회사에 신고했다.

이들은 사내 병원에서 세정 등 응급조치를 받은 뒤 추가 검사를 위해 충북대학교병원으로 이송됐다.

회사 측은 해당 액체가 반도체 공정에 사용되는 수산화테트라메틸암모늄(TMAH)으로 추정하고 해당 화학물질 유출 경위와 정확한 성분을 확인하고 있다.

TMAH는 반도체 공정에서 회로 에칭이나 현상제로 사용되는 액상 물질이다. 강한 염기성을 띠는 독성 물질로 피부나 눈, 호흡기 등에 닿으면 화상과 영구적 손상을 일으킬 수 있다.

SK하이닉스 관계자는 “사고 직후 자체 방재 인력을 투입해 현장 안전조치를 완료했고 현재까지 추가 위험은 없는 것으로 파악됐다”며 “접촉한 직원들은 예방 차원에서 병원으로 이송돼 검사를 받고 있으며 현재까지 특별한 이상 증상은 확인되지 않았다”고 설명했다.

지난 1일 SK하이닉스 청주사업장 M15 공장 가스룸에서는 화재로 불소가 누출돼 직원 11명이 병원으로 이송됐고, 공장 내 직원 3600여 명이 긴급 대피하기도 했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글