SK하이닉스 청주 공장서 작업자 2명 화학물질 접촉…병원 이송

충북 청주 SK하이닉스 사업장에서 작업자 2명이 화학물질과 접촉하는 사고가 발생했다.

SK하이닉스 등에 따르면, 10일 오후 3시39분쯤 청주 흥덕구 외북동에 있는 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장에서 작업자 2명이 정체를 알 수 없는 화학물질과 접촉했다.

작업자들은 운전기사와 장비 담당자로, 경기 이천공장에서 반입한 장비를 하역하던 중 장비 주변에서 해당 액체를 발견하고 접촉한 것으로 파악됐다. 이후 화학물질일 가능성을 확인한 뒤 회사에 신고했다.

이들은 사내 병원에서 세정 등 응급조치를 받은 뒤 추가 검사를 위해 충북대학교병원으로 이송됐다.

회사 측은 해당 액체가 반도체 공정에 사용되는 수산화테트라메틸암모늄(TMAH)으로 추정하고 해당 화학물질 유출 경위와 정확한 성분을 확인하고 있다.

TMAH는 반도체 공정에서 회로 에칭이나 현상제로 사용되는 액상 물질이다. 강한 염기성을 띠는 독성 물질로 피부나 눈, 호흡기 등에 닿으면 화상과 영구적 손상을 일으킬 수 있다.

SK하이닉스 관계자는 “사고 직후 자체 방재 인력을 투입해 현장 안전조치를 완료했고 현재까지 추가 위험은 없는 것으로 파악됐다”며 “접촉한 직원들은 예방 차원에서 병원으로 이송돼 검사를 받고 있으며 현재까지 특별한 이상 증상은 확인되지 않았다”고 설명했다.

지난 1일 SK하이닉스 청주사업장 M15 공장 가스룸에서는 화재로 불소가 누출돼 직원 11명이 병원으로 이송됐고, 공장 내 직원 3600여 명이 긴급 대피하기도 했다.