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종합특검, 김종욱 전 해양경찰청장 피의자 조사

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본문 요약

해양경찰청의 12·3 내란 가담 혐의를 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 김종욱 전 해경청장을 불러 조사하고 있다.

또 그가 해경 연락관을 계엄사령부 합동수사본부에 파견한 경위도 조사 중인 것으로 파악됐다.

특검은 또 내란부화수행 혐의로 입건된 안성식 전 해경 기획조정관을 직권남용 권리행사방해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다.

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종합특검, 김종욱 전 해양경찰청장 피의자 조사

입력 2026.06.10 17:55

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김종욱 해양경찰청장이 2023년 10월 국회 농해수위 국정감사에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

김종욱 해양경찰청장이 2023년 10월 국회 농해수위 국정감사에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

해양경찰청의 12·3 내란 가담 혐의를 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 김종욱 전 해경청장을 불러 조사하고 있다.

특검은 10일 언론 공지를 통해 이날 오후 2시30분부터 김 전 청장을 내란부화수행(다른 사람의 뜻에 따라 행동하는 것) 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다.

김 전 청장은 계엄 선포 직후 열린 전국 지휘관 회의 참석자로, 특검은 김 전 청장에게 당시 회의 내용을 확인하고 있는 것으로 알려졌다. 또 그가 해경 연락관을 계엄사령부 합동수사본부(합수본)에 파견한 경위도 조사 중인 것으로 파악됐다.

특검은 또 내란부화수행 혐의로 입건된 안성식 전 해경 기획조정관을 직권남용 권리행사방해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 그는 2023~2024년 국군방첩사령부를 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합수본에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받는다. 해경 지휘관 화상회의에서 ‘해경이 총기를 휴대해야 하고 합수본에 인력을 파견해야 한다’고 주장한 혐의도 있다.

특검은 이철우 전 해경 보안과장이 안 전 조정관과 공모했다고 보고 그를 직권남용 혐의로 입건했다고 밝혔다. 이 전 과장에 대한 조사는 전날 이뤄졌다.

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