종합특검, 김종욱 전 해양경찰청장 피의자 조사

해양경찰청의 12·3 내란 가담 혐의를 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 김종욱 전 해경청장을 불러 조사하고 있다.

특검은 10일 언론 공지를 통해 이날 오후 2시30분부터 김 전 청장을 내란부화수행(다른 사람의 뜻에 따라 행동하는 것) 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다.

김 전 청장은 계엄 선포 직후 열린 전국 지휘관 회의 참석자로, 특검은 김 전 청장에게 당시 회의 내용을 확인하고 있는 것으로 알려졌다. 또 그가 해경 연락관을 계엄사령부 합동수사본부(합수본)에 파견한 경위도 조사 중인 것으로 파악됐다.

특검은 또 내란부화수행 혐의로 입건된 안성식 전 해경 기획조정관을 직권남용 권리행사방해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 그는 2023~2024년 국군방첩사령부를 접촉해 계엄 선포 시 해경도 합수본에 자동 편성되도록 2024년 방첩사 내부 규정 ‘계엄사령부 편성 계획’을 수정하는 데 관여한 혐의를 받는다. 해경 지휘관 화상회의에서 ‘해경이 총기를 휴대해야 하고 합수본에 인력을 파견해야 한다’고 주장한 혐의도 있다.

특검은 이철우 전 해경 보안과장이 안 전 조정관과 공모했다고 보고 그를 직권남용 혐의로 입건했다고 밝혔다. 이 전 과장에 대한 조사는 전날 이뤄졌다.