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박정보 서울경찰청장이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발하는 '잠실 시위'와 관련해 10일 "부당한 피해를 입고 자긍심에 상처를 받은 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

박 청장은 "우리가 마주한 지금의 상황은 국민의 참정권 훼손과 관련된 매우 중대한 사안"이라며 "저를 비롯한 서울경찰청 지휘부는 언제나 서울경찰 여러분의 든든한 방패가 되겠다"고 밝혔다.

박 청장은 집회 현장에서 피해를 입은 경찰관들을 위해 이날부터 법률·심리 상담을 지원한다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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박정보 서울경찰청장, ‘잠실 시위’ 경찰관들 격려…“자긍심 상처에 깊은 위로”

입력 2026.06.10 17:57

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 지난 5일 시위대와 경찰이 대치하고 있다. 권도현 기자

투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 지난 5일 시위대와 경찰이 대치하고 있다. 권도현 기자

박정보 서울경찰청장이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발하는 ‘잠실 시위’와 관련해 10일 “부당한 피해를 입고 자긍심에 상처를 받은 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 밝혔다. 시위대가 현장에 투입된 경찰관들을 위협·조롱하는 상황이 잇따르자 박 청장이 내부 사기 진작에 나선 것으로 풀이된다.

이날 서울경찰청에 따르면 박 청장은 직원들에게 이러한 내용의 서한을 보냈다. 서울경찰청 소속 경찰관들은 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 인근에서 6일째 진행 중인 시위대의 집회를 현장에서 관리하고 있다.

박 청장은 “우리가 마주한 지금의 상황은 국민의 참정권 훼손과 관련된 매우 중대한 사안”이라며 “저를 비롯한 서울경찰청 지휘부는 언제나 서울경찰 여러분의 든든한 방패가 되겠다”고 밝혔다.

박 청장은 집회 현장에서 피해를 입은 경찰관들을 위해 이날부터 법률·심리 상담을 지원한다고 밝혔다. 서울경찰청 소속 변호사 6명이 송파경찰서에 설치된 ‘현장 법률상담소’에서 민·형사상 대응 방안 등을 지원한다. 정신적 피해를 입은 경찰관들에겐 공상 처리를 안내하며 전문 심리상담 등 치료를 제공한다.

박 청장은 “앞으로도 정당한 직무를 수행 중인 경찰관을 대상으로 한 허위사실 유포 등 명백한 불법 행위에 대해서는 서울청 차원에서 단호하게 대처해 나갈 것을 약속한다”고 말했다. 박 청장은 그러면서 “이럴 때일수록 시민의 자유로운 의사 표현 역시 헌법이 보장하는 기본권임을 깊이 인식하는 한편, 신중하고 긴장감을 잃지 않는 자세로 직무에 임해야 함을 명심해주길 바란다”고 했다.

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