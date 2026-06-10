“홍명보호, 1차전 체코 잡을 확률 42.9%”···슈퍼컴퓨터도 한국 우세 점쳤다

체코가 승리할 확률은 ‘31.1%’로 예상 멕시코 ‘A조 1위 가능성 가장 높다’ 전망

축구 통계 전문 업체 ‘옵타’가 홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 꺾을 확률을 42.9%로 예측했다.

옵타는 10일 홈페이지를 통해 슈퍼컴퓨터를 활용한 북중미 월드컵 조별리그 성적 예상을 업데이트해 공개했다. 지난 2일 북중미 월드컵에 나설 48개국의 예상 성적을 예측했던 옵타는 추가 시뮬레이션을 통해 예상치를 조정했다.

조별리그 A조 1차전 승패 예상에도 변화가 생겼다. 옵타는 한국과 체코의 1차전에서 한국의 승리 가능성을 42.9%로 높게 평가했다. 체코가 홍명보호를 꺾을 확률을 31.1%로 예상한 옵타는 무승부 확률을 26.0%로 내다봤다.

한국은 체코와 역대 전적에선 1승 2무 2패로 살짝 밀리지만 마지막 대결이 2016년 6월(2-1 한국 승)이어서 의미를 부여하기는 쉽지 않다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서는 한국(25위)이 체코(40위)보다 높다. 옵타는 “올해 한국은 조규성(미트윌란)과 손흥민(LAFC)이 공격을 이끌고 있다. 두 선수는 각각 2골씩을 기록해 팀 내 공동 최다 득점자에 올랐다”며 “체코는 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)와 파트리크 시크(레버쿠젠)가 올해 각각 2골씩을 터트려 위협적인 모습을 보여주고 있다”고 전했다.

옵타는 조별리그 A조에서 한국의 성적을 조 1위 22.4%, 조 2위 28.4%, 조 3위 26.8%, 조 4위 22.4%로 예상했다. 한국의 32강 진출 확률은 70.1%로 내다봤다.

멕시코의 조 1위 확률을 48%로 가장 높게 봤고, 체코는 18.4%로 한국(22.4%)보다 밀린다. 체코의 32강 진출 확률 역시 64.2%로 한국보다 뒤지면서 한국이 조 2위로 32강에 진출할 것으로 예상했다.