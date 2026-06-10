잠실 개표소 시위 6일째…경찰 ‘엄정 대응’ 공언에도 시위대 ‘출입 통제’ 계속

6·3 지방선거 잠실 개표소가 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 10일로 6일째 이어지고 있다. 전체 시위 인원은 감소하고 2030 세대의 참여도 줄며 “부정선거” 같은 극우적 주장이 다수인 흐름이 계속되는 상황이다.

이날 현장에서 시위 참가자들은 장기화에 대비하는 움직임을 보였다. 올림픽공원 주변에는 텐트와 파라솔 등 그늘막 시설이 이전보다 늘어났다. 현장 한쪽에는 전국 각지에서 후원받은 음식물 박스들이 쌓였고, 시위대는 기온 상승으로 음식이 상하는 것을 막고자 은박 햇빛 가리개를 덮어 보관했다.

경찰청은 전날 “시설관리자와 긴밀히 협력해 시민들의 통행을 적극 지원하겠다”며 시위대 관리·대응 강화 방침을 밝혔지만, 시위대의 무분별한 통행 방해를 통제하지 못하는 상황은 이날도 지속됐다.

경기장 안에 사무실이 있는 대한체육회 종목 단체들은 이날 경찰 도움을 받아 경기장 진입을 시도했지만 시위대의 반발로 무산됐다. 이들 단체는 호소문을 통해 “우리의 일터를 돌려달라. 그것이 어렵다면 최소한의 업무라도 볼 수 있도록 존중하고 길을 열어 달라”고 밝혔다. 이들은 “피해는 오롯이 우리와 우리가 지원하는 선수와 국민에게 돌아오고 있다”고 호소했다.

시위대 내에서는 체육회 단체 직원들의 경기장 진입을 놓고 의견 충돌을 보였다. 진입을 허용하자는 한 참여자는 대형 태극기를 흔들며 “우리가 안 들여보내면 그냥 폭도다. 우리는 자유를 지키기 위해 있는 것이지, 체육회 업무를 막으려고 여기 있는 것이 아니다”고 말했다.

그러자 주변의 일부 참여자들은 “대진연(한국대학생진보연합)이냐” “지령을 받았냐”며 야유를 보냈다. 현장에 있던 한 경찰관은 “(경기장 안에) 들여보내 주도록 도와주는 시민들이 있다”며 “그게 맞는 판단인데 이럴수록 (시위가) 부정적으로 보인다”고 말했다.

경찰과 시위대 간의 마찰도 이어졌다. 오후 1시쯤 한 60대 시위 참여자가 복면과 선글라스를 착용한 경찰들을 향해 시비를 걸었다. 한 참여자가 “복면이 무섭다”며 “너희 진짜 경찰 맞냐, 공안 아니냐”며 공무원증 제시를 요구하자, 해당 경찰관이 복면을 벗고 공무원증을 보여줬다. “복면 벗어달라는 게 시비냐”고 소리를 치자 시위대가 경찰관 주위로 몰려들기도 했다.