MBK “메리츠에 긴급운영자금 대출 연대보증 제공”

회생절차를 진행 중인 홈플러스의 대주주 MBK파트너스가 메리츠금융그룹이 요구해온 긴급운영자금(DIP)에 대한 연대보증을 제공하겠다며 메리츠에 자금 지원을 재차 촉구했다.

MBK는 10일 “홈플러스의 정상적인 영업활동 유지와 회생절차의 안정적 진행을 위해 추진 중인 긴급운영자금 조달과 관련해 1000억원 규모의 추가 연대보증을 제공하기로 했다”고 밝혔다. MBK는 “현재 홈플러스는 상품 매입, 협력사 대금 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업활동을 지속하고 잔존사업부문의 인수·합병(M&A)를 원활하게 추진하기 위해 2000억원 규모의 긴급운영자금이 필요한 상황”이라며 “운영자금 조달이 성사될 경우 조달 규모 2000억원 가운데 절반인 1000억원에 대해 주주사로서 연대보증을 제공할 예정”이라고 했다.

앞서 MBK는 최대 채권자인 메리츠에 긴급운영자금 투입을 요구해 왔다. 메리츠 측은 MBK의 보증을 요구하며 이를 거부해 왔다.

MBK는 “이번 추가 연대보증은 주주사로서 홈플러스 회생 정상화를 위해 필요한 책임을 끝까지 다하겠다는 의미”라며 “회생 정상화는 임직원 고용, 협력업체 보호, 채권 회수 안정성 측면에서 가장 합리적인 결과”라고 밝혔다. 이어 “홈플러스의 회생은 어느 한쪽의 노력만으로 완성될 수 없다”며 “회사와 임직원, 주주사, 채권단을 포함한 모든 이해관계자가 각자의 역할과 책임을 다할 때 회생절차의 안정적 진행과 기업가치 보전이 가능하다”고 했다.

다만 메리츠 측은 “아직 구체적 자료를 통보받지 못했다”고 밝혔다. 업계에선 1000억원은 여전히 홈플러스를 정상화하기엔 턱없이 부족한 규모라는 평가가 나온다.