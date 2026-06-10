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가자 향한 구호선단이 남긴 질문

입력 2026.06.10 20:07

수정 2026.06.10 20:08

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물이 무기가 되었다. 지난 4월28일 국경없는의사회가 발표해 화제가 된 보고서의 제목이다. 보고서는 이스라엘이 가자지구에 어떻게 의도적이고 체계적인 물 부족 사태를 야기했는지를 기록한다. 2023년 10월부터 이스라엘군의 작전으로 생존에 꼭 필요한 식수와 위생 인프라의 90%가 손상되거나 완전히 파괴됐다. 국경없는의사회의 로고가 명확히 표시된 급수 트럭이 주민들에게 식수를 배급하는 도중에도 사격을 받았다. 물 공급에 필요한 자재의 반입도 조직적이고 고의적으로 지연되고 있다. 화장실이 없어 모래에 구덩이를 파고, 넘쳐 흐른 오물이 지하수를 오염시킨다. 호흡기병과 설사병 같은 예방 가능한 질병이 퍼지는 건 당연지사다. 놀라운 건 지금이 휴전 중이라는 사실이다. 한번 시작된 폭력은 휴전 중에도 생명의 필수 조건을 처참하게 무기화한다.

이스라엘이 인도주의를 완전히 포기하지 않았다는 사실은 더욱 놀랍다. 2025년 5월, 이스라엘과 미국이 유엔의 구호물자 시스템을 대체하기 위해 설립한 구호재단의 이름이 ‘가자인도주의재단’이었다. 작년 10월 휴전이 발효되고 재단의 활동이 종료될 때까지 1100여명의 주민들이 바로 그 ‘인도주의’ 재단의 배급소 근처에서 사망했다. 역사학자 새뮤얼 모인의 지적처럼 오늘날 인도주의는 폭력의 반대말이 아니라 폭력을 관리하고 정당화하는 언어가 되었다. 모인은 2차 세계대전 이후 미국이 전쟁을 ‘인도적’으로 다듬음으로써 전쟁을 영속화했다고 비판한다. 인도주의는 전쟁을 견딜 만하게 만들어 전쟁을 지속시킨다는 것이다. 지금 가자지구는 최소한의 실질적인 인도주의조차도 허용되지 않는 처참한 상황이지만, 그러한 인도주의도 전쟁을 종식시키지 못한다는 통찰이다.

그렇다면 이 위험한 세계가 지금 필요로 하는 것은 무엇인가? 모인의 통찰을 더 빌려와보자. 여성 최초로 노벨 평화상을 수상한 베르타 폰 주트너는 1889년 소설 <무기를 내려놓으라>를 통해 전쟁의 참혹함을 고발하고 격렬한 평화운동을 전개한다. 전쟁을 끝내라는 그의 요구는 한낱 ‘부녀자의 몽상’이라며 숱한 조롱을 받았지만 두 차례 세계대전을 겪으며 제도적 힘을 획득했다. 마침내 1945년 유엔헌장 제2조 4항이 모든 회원국의 무력행사를 금지하며 19세기 말 평화운동의 이상을 명문화했기 때문이다. 비록 이후에도 전쟁은 계속되었지만 그것은 평화운동의 이상이 틀려서가 아니라, ‘전쟁범죄’는 문제 삼으면서도 ‘전쟁이라는 범죄’는 문제 삼지 않는 현대의 인도주의가 평화운동의 이상을 덮어버렸기 때문이라고 모인은 이야기한다.

지난 5월22일, 가자로 향하던 구호선단 ‘리나 알 나불시’호에 올랐다가 이스라엘군에 나포된 한국인 활동가 2명이 석방되어 돌아왔다. 이재명 대통령이 나포를 비판했지만, 정작 이들의 여권은 무효화되었고 “가지 말라는 곳에 간 사람을 왜 나라가 손해까지 보며 도와야 하느냐”는 비난이 쏟아졌다. 그 바탕에는 구호선단이 대체 무슨 소용이냐는 회의가 깔려 있을 것이다. 봉쇄에 막혀 어차피 가자 해안에 닿지도 못하지 않는가.

그러나 닿지 못한다는 바로 그 사실이야말로 핵심이다. 활동가들은 식량 몇 상자를 전하러 간 것이 아니라, 그 봉쇄의 참상과 이스라엘이 전유한 ‘인도주의’라는 언어의 껍데기를 들추러 간 것이다. 가자에 필요한 것이 물 한 모금 들여보내지 못하는 인도주의라는 전쟁규범, 그 낡은 세계질서가 아니라 전쟁 자체의 종식-곧 평화라는 점은 분명하고 절실하다. 구호선단을 통해 100년 전 평화운동의 바로 그 급진적 이상이 여전히 살아 있음을 느낀다. “결과를 바라지 않고, 규칙과 법률에 구속받지 않고, 가치 있다고 생각하는 걸 끝까지 하는 게 평화운동”이라는 활동가 해초의 말이야말로 이 참혹한 시대에 우리가 ‘들어야 할 무기’가 아닐까.

권혁은 서울대 국제학연구소 연구교수

권혁은 서울대 국제학연구소 연구교수

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