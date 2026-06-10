[전중환의 진화의 창]왜 ‘웃참’은 불가능한가

방송인 유재석이 몇년 전 <유 퀴즈 온 더 블럭>에서 어느 출연자에게 퀴즈를 냈다. “자, 녹두장군의 이름은?” “이용민 아닌가요, 혹시?” 한 글자도 안 맞고, 조선시대 인물치고는 너무 요즘 이름인 오답에 유재석은 박장대소했다.



유재석이 웃었음을 우리가 어떻게 알까? 그야 ‘척 보면 알기’ 때문이다. 웃을 때는 의지와 상관없이 입이 벌어지고, 뺨이 붉어지고, 눈물이 맺히고, 목소리가 끊긴다. 더 심해지면 팔다리가 요동치고, 숨을 쉬기 어렵고, 배가 당겨서 정말 아프고, “아~학하학하학” 꺽꺽대는 비명이 난다.



웃음은 당사자의 뜻과 무관하게 터져 나오고, 주변 사람들에게 즉시 확실히 지각되고, 당사자의 얼굴, 소리, 배, 팔다리 등 온몸을 완전히 압도한다. 믿거나 말거나, 이는 웃음이 지닌 커다란 진화적 미스터리다. 기쁨, 슬픔, 두려움, 분노 등 다른 정서는 어느 정도 내 의지에 따라 담담한 표정을 짐짓 꾸며내어 남들에게 속내를 숨길 수 있다. 그런데 웃음은 왜 이토록 내 의지 바깥의 영역에 있을까? 안 그렇다면, 아나운서들이 웃긴 뉴스를 읽다 ‘웃참’에 실패해 방송사고를 내는 일은 없었을 텐데!



진화심리학자 스티븐 핑커는 2025년 저서 <모두 다 …을 앎을 모두 다 알 때>에서 웃음은 사회관계에서 기존의 우열 순위를 뒤흔드는 새로운 ‘공통 지식(common knowledge)’을 생성하게끔 진화했다고 말했다. 여기서 공통 지식은 단순히 A가 무언가를 알고, B도 그 무언가를 안다는 뜻이 아니다. 공통 지식은 섬세한 전문 용어이고 그 뜻은 이렇다. A가 무언가를 안다. B는 A가 무언가를 앎을 안다. 덧붙여, A는 B가 A가 무언가를 앎을 안다. 그리고 B는… 이렇게 무한정 연쇄가 이어진다는 뜻이다.



실생활에서 어떤 사실이 공통 지식이라면, 이는 그 사실이 누구에게나 공공연하게 열려 있음을 뜻한다고 우리 뇌는 찰떡같이 알아듣는다. 당사자의 의지와 상관없이 “푸하하”처럼 눈에 확 띄는 행동을 다짜고짜 일으키는 웃음은 이러한 공통 지식을 만드는 데 안성맞춤이다. 예컨대, 안데르센의 동화 <벌거벗은 임금님>에서 임금님이 마을을 행진할 때 임금님이 벌거벗었다는 사실은 처음에는 공통 지식이 아니었다. 각자는 그 사실을 알았지만, 다른 사람들도 그 사실을 앎을 알지 못했다. 어느 아이가 “임금님이 벌거벗었네요!”라고 웃음을 터뜨린 순간, 모든 사람은 모두 다 그 사실을 앎을 비로소 알게 되었다.



갑과 여러 을 사이 우열 순위가 잘 작동하려면 기존의 공통 지식이 유지되어야 한다. 을들은 갑이 위세를 부릴 것임을 알기에 갑에게 굴복한다. 갑은 을들이 굴복할 것임을 알기에 을들에게 위세를 부린다. 연쇄는 계속 이어진다. 만약 어느 용감한 을이 “갑의 저 꼴사나운 모습 좀 보시오! 우리 을들끼리 똘똘 뭉쳐서 갑을 끌어내립시다!”라고 외치고 싶다면, 이 신호를 새로운 공통 지식으로 만들어야 한다. 아무리 위대한 성직자, 정치인, 교육자라도 결국 먹고 자고 싸는 일에 충실한 유인원이므로, 놀리거나 비웃을 꼬투리는 쉽게 찾을 수 있다. 과거 국정감사 도중에 비키니를 입은 여성 사진을 휴대전화로 본 국회의원도 있었으니 말이다.



이렇게 누군가 어떤 갑의 실수나 헛발질을 폭로하는 유머를 던졌다고 하자. 청중 가운데 이 유머에 꽂혀서 자지러지게 웃는 사람들은 “나도 그가 참 문제 많다고 생각해요!”라는 말을 굳이 입 밖으로 꺼내지 않고도 자기 입장을 알리는 것이다. 예컨대, 부산 북갑 보궐선거 TV토론에서 한동훈 무소속 후보가 하정우 더불어민주당 후보에게 “이재명 대통령에게 반기를 못 드나?”라고 질책했다. 그러자 하 후보는 과거 한 후보가 윤석열 전 대통령에게 90도로 폴더 인사했던 사진을 꺼내 들었다. “이런 거 하셨던 분이 반기를 드네 마네 이야기하는 게 말이 됩니까?”라고 응수했다. 여권 지지층이라면 이 장면에서 폭소를 터뜨렸을 것이다.



요컨대, 갑을 비틀고 조롱하는 웃음은 당사자인 을이 갑이 문제투성이임을 알고 있고, 모든 을이 그 사실을 알고 있고, 모든 을이 그 사실을 알고 있음을 모든 을이 다 앎을 확언하는 신호이다. 조롱 대상이 흠결이 많다는 사실이 그 전에는 각자 마음속에만 품은 지식이었지만, 이제는 새로운 공통 지식이 된 것이다. 물론 웃음은 권위 있는 윗사람의 결점을 폭로하여 우열 순위를 무너뜨리는 무기가 되기도 하지만, 친구 사이를 다정하게 이어주는 윤활유가 되기도 한다. 이 점은 다음에 이야기하자.