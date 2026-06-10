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라곰 인생

입력 2026.06.10 20:16

수정 2026.06.10 20:18

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[임의진의 시골편지]라곰 인생

충청도 아들이 아비에게 용돈을 달라고 하는 장면, 수필가 남덕현씨 부자 얘기란다. 아들: 아버지~ 아버지: 오냐. 아들: 아버지~ 아버지: 내가 니 아버지 맞다. 아들: 아버지~ 아버지: 알았다. 아들: 감사합니다. 군소리라곤 없이 짧고도 굵게 용건만 간단히. 아들이 아버지에게 무슨 말을 길게 할 필요가 있나. 당신이 내 아버지란 사실을 잊지 마시라 정도로 끝. 아버지에게 용돈을 빼내는 일에 한계가 닥치면 맘 약한 엄니나 할매 차례가 된다. 할매는 주일에 교회에다 바치려 했던 꼬깃꼬깃한 지폐를 손주에게 뺏기고, 기어들어가는 목소리로 찬송가를 부르게 돼. “어려운 일 당할 때 나의 믿음 적으나~ 으흑.”

스웨덴엘 가봤더니 고등학교 마치면 무조건 분가한대. 그 나라도 주택 공급 문제가 심각한데 친구 집에 얹혀살더라도 일단 부모 품에서 떠난대. 불편해도 만족하는 ‘라곰’이란 게 있는데, 적당한 균형을 뜻하는 말. 옛날 바이킹 어부들이 전체(라겟) 무리가 술을 나눠 마시려 적당한 양(옴)을 들이켜며 양보하면서 마셨대. 그래 ‘라겟 옴’에서 ‘라곰’이 생겼단 설이 있다. 집을 꾸며도 라곰하게 꾸미고, 음식을 준비해도 라곰하게, 옷도 라곰하게 입고, 사람을 사귐도 라곰하게 염치를 알면서 적당한 거리를 유지한다.

부모 품에서 떠나 라곰하게 시작한 라곰 인생. 검소하고 단아하게 사는 걸 행복이라 알며 적당한 간격을 유지해. 과시하고 으스대며 위풍당당한 사람들이 또 활개 치는 세상이다만 기세에 휩쓸리거나 끌려다니지 말 일이다. 내 인생은 나의 것!

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