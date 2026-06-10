뒤늦게 혹독하게 인생 공부를 하는 지인들이 있다.



그들을 떠올리면 윤달, 윤월, 윤일, 윤초 같은 단어가 머릿속에 떠오른다. 우주의 질서를 위해서는 그냥 둬도 아무런 상관 없지만, 인간의 질서를 위해서는 우리가 깨닫지도 못하는 1초가 드물게 존재하기도 하는 것처럼 모두에게는 저마다 소급해서 더 버티어야 하는 순간들이 존재하는 것 같다. 가장 아름다운 꽃은 그처럼 버텨야 하는 길고도 지난한 과정을 통해 피어난다.



문제는 인간의 성공적 삶을 대하는 태도에서 기인된 것이 아닐까 되뇌고 있다. 그들이 잘나가는 사람들을 그다지 부러워하지 않고 뚜벅뚜벅 살아왔다고 생각했는데, 어쩌면 잘나가는 사람은 높이 우러러봐야 했고, 때때로 부러워해야만 했다. 그것은 자신에게 뭔가가 부족하다는 결핍을 느끼는 행위였을 테고, 느낀 이상 부족함을 채울 방법을 모색했을 것이다. 그것이 인간의 사고 패턴이자 행동 패턴이다.



요 며칠 이런 생각으로 지내며 지금 힘든 자들의 삶을 가만히 지켜보고 있다. 모두가 전문 분야에서 일하던 이들인데, 그들 중에서도 특히 애틋한 자들은 모두 경제적 어려움에 처해 있고, 노부모를 돌보며 산다. 살다 보면 아무리 전문적 지식과 소양이 풍부해도 먹고사는 문제, 즉 가장 형이하학적인 문제로 인생에 발목 잡히는 경우가 생길 수 있고, 그들이 그런 경우이다.



한마디로 생활고에 시달리는 친구들이 하나, 둘, 셋…, 나타난 지 오래이다. 그사이 그들은 연금을 해제해 당장 부족함을 메웠고, 노년에 대비했던 각종 보험을 해약했으며, 살던 집을 팔고 전셋집에서 월세로 높은 파도를 타며 오늘에 이르렀다. 그리고 이젠 편의점 알바를 하고 있다. 과거엔 편의를 추구하는 인간의 문제점 따위를 고뇌했을 그들이…



아무리 어려워도 남에게 한 번도 손을 내민 적 없는 그들이 이렇게 살아가는 모습은 내게 무척이나 경이롭다. 마약을 하거나 도박을 한 것도 아니지만, 지금 삶이 힘든 그들을 만날 때면 나는 이렇게 농담을 하기도 한다.



“명문대 석박사들이 요즘은 모두 편의점에서 일하는 세상이 되었군요.”



“노동에 스트레스라곤 없고, 아주 좋아요. 기분 좋게 일하고 있어요.”



악의 없는 내 농담을 그들은 흔쾌히 되받아친다. 그러면 나는 그 전 사람과 전전 사람에게 했던 농담 한마디를 조심스럽게 더 던져본다.



“석박사들은 육체 노동도 머리를 써 가면서 아주 잘하나 봐요.”



“네, 주인이 좋아해요”



모두 똑같이 대답한다. 서로 모르는 그들이 말을 맞췄을 리 없다. 이처럼 자신의 삶에 당당한 자들을 보는 마음은 안타까운 한편, 든든하다.



이런 중에 읽은 책 한 권의 여운이 오래 남는다.



“고통과 시련의 강에서 부유하다 아주 가끔씩 떠내려오는 행복이라는 지푸라기를 붙잡으려 애쓰지 않겠다”고 결심하고 좋은 사람(얼마나 소중한 뜻인가!)이 되고자 노력하자 신기하게도 “소소한 행복들이 들꽃처럼 피어났다”는 저자의 꽃밭에서 향긋하게 충전되는 이 아침에 지금 삶이 힘든 친구들을 힘차고도 다정하게 응원한다.