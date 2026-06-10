이 대통령 “잠실 시위대, 경찰 모욕 도 넘어···경찰도 제복 입은 시민” 자제 촉구

이재명 대통령이 10일 서울 송파구 올림픽공원 ‘개표소 봉쇄 시위’와 관련해 “시위 현장에 배치된 경찰관을 향한 일부 시위대의 모욕과 조롱이 도를 넘어섰다”며 시위대의 자제를 촉구했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “(시위 현장에서) 경찰관을 ‘가짜 경찰’로 몰거나 욕설을 하고, 심지어 감금·폭행까지 서슴지 않고 있다고 한다”며 “도저히 납득할 수도 없고 용납하기도 어려운 일들이 백주 대낮에 버젓이 벌어지고 있다”고 지적했다.

그는 이어 “경찰관도 누군가의 소중한 가족이며 제복을 입은 ‘시민’”이라며 “시민의 안전·인권을 보호하고 있는 경찰에 대한 폭력행위는 시민들을 위험에 빠뜨리고, 민주주의 공론장을 훼손하는 결과를 낳게 될 뿐”이라고 했다.

이 대통령은 또 “시민들의 자유로운 의사 표현과 토론은 마땅히 보장돼야 하지만 선을 넘는 행위까지 용인할 수는 없다”며 “현장 경찰관과 주변 시민들에 대한 비상식적인 폭력행위가 더는 벌어지지 않길 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 “여러 어려움 속에서도 공동체의 질서 유지를 위해 헌신하고 있는 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다”며 “(정부가) 잠실 시위 현장을 면밀하게 체크하고 있다는 말씀도 드린다”고 덧붙였다.

현장 경찰에 대한 조롱·모욕과허위사실 유포가 반복되자 한 현직 경찰이 경찰청 내부망에 호소문을 올리기도 했다. 서울경찰청 2기동단 경비과장인 김민규 경정은 전날 경찰청 내부망에 ‘경권은 어디로’라는 제목의 글을 올려 “(시위)과정에서 이뤄지는 소규모의 불법과 일탈 행위는 대부분 교정되지 못하는 상황”이라고 밝혔다.

경찰관들에 대한 위협·조롱이 경찰 내부 사기 저하로 이어지고 있다는 지적이 반복되자 박정보 서울경찰청장도 이날 내부 서한을 보내 수습에 나섰다. 박 청장은 서한에서 “부당한 피해를 입고 자긍심에 상처를 받은 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다”며 “경찰관을 대상으로 한 허위사실 유포 등 명백한 불법 행위에 대해서는 서울청 차원에서 단호하게 대처해 나갈 것을 약속한다”고 밝혔다.