효석학술상에 이현섭 동아대 교수

동아대학교는 이현섭 기계공학과 교수가 대한기계학회로부터 ‘효석학술상’을 받았다고 10일 밝혔다.
이 교수는 ‘딥러닝 기반 5-Zone 캐리어 헤드 CMP 시스템의 정규화된 소재 제거율 프로파일 예측’ 등 연구 성과를 내며 생산공학 분야 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.
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입력 2026.06.10 20:27
수정 2026.06.10 20:32펼치기/접기
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동아대학교는 이현섭 기계공학과 교수가 대한기계학회로부터 ‘효석학술상’을 받았다고 10일 밝혔다.
이 교수는 ‘딥러닝 기반 5-Zone 캐리어 헤드 CMP 시스템의 정규화된 소재 제거율 프로파일 예측’ 등 연구 성과를 내며 생산공학 분야 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.
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