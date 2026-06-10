효석학술상에 이현섭 동아대 교수

동아대학교는 이현섭 기계공학과 교수가 대한기계학회로부터 ‘효석학술상’을 받았다고 10일 밝혔다.



이 교수는 ‘딥러닝 기반 5-Zone 캐리어 헤드 CMP 시스템의 정규화된 소재 제거율 프로파일 예측’ 등 연구 성과를 내며 생산공학 분야 발전에 이바지한 공로를 인정받았다.