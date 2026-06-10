2연패 도전하는 2명의 ‘리오넬’…만만찮은 오스트리아·알제리

메시의 아르헨 등 ‘J조’

‘마지막 도전’ 메시 몸상태 이상무

스칼로니, 메이저 5연속 우승 야망

조직력도 강점…주전 노쇠화 변수

역대 세 번째 월드컵 2연패에 도전하는 아르헨티나에는 두 명의 ‘리오넬’이 있다. 한 사람은 그라운드에서, 다른 한 사람은 벤치에서 아르헨티나를 이끈다. 전자는 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미·사진), 후자는 리오넬 스칼로니 아르헨티나 축구대표팀 감독이다.



메시는 누구도 이견을 제기할 수 없는 최고의 선수다. 메시는 2022년 카타르 월드컵에서 프랑스를 꺾고 우승하며 마침내 진열장의 마지막 빈자리를 채웠다. 카타르 월드컵을 끝으로 더 이상 월드컵 무대에 나서지 않을 것으로 보였던 메시는 다가오는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 다시 한번 대표팀 유니폼을 입는다.



이번이 여섯 번째 월드컵인 1987년생 메시는 대회 기간 자신의 39번째 생일을 맞는다. 나이를 고려하면 이번 북중미 월드컵은 사실상 마지막 월드컵이 될 가능성이 크다.



메시의 가장 큰 변수는 몸상태다. 메시는 대표팀 합류 직전 치른 마지막 리그 경기에서 햄스트링 부상을 당했다. 다행히 심각한 상태는 아니어서 월드컵 본선 출전에는 큰 문제가 없으리라 전망된다.



메시가 이번에도 우승하면 마라도나도 해내지 못한 월드컵 2연패를 이루며 아르헨티나의 전설이 된다. 역사상 월드컵 2연패를 달성한 나라는 이탈리아(1934·1938년)와 브라질(1958·1962년)뿐이다.



메시와 함께 카타르 월드컵 우승을 합작했던 스칼로니 감독도 이번에 대기록에 도전한다. 스칼로니 감독이 이번에도 우승하면 역대 최초로 메이저 국제대회 5회 연속 우승이라는 금자탑을 세우게 된다.



아르헨티나는 이번 대회에서도 강력한 우승 후보다. 축구 통계 전문 업체 옵타는 최근 아르헨티나의 우승 확률을 10.4%로 전망했다.



이는 스페인(16.1%), 프랑스(13.0%), 잉글랜드(11.2%)에 이어 네 번째로 높은 수치다. 글로벌 투자은행 골드만삭스가 체스의 순위 산정 방식에서 발전한 ‘엘로(Elo) 평점’ 시스템을 기반으로 산출한 예측에서도 아르헨티나는 우승 확률 14%로 스페인(26%), 프랑스(19%)에 이어 3위에 이름을 올렸다.



물론 아르헨티나에도 우려 요소는 있다. 아르헨티나는 이번 월드컵에서 오스트리아, 알제리, 요르단과 함께 J조에 편성됐다. 요르단이 상대적으로 약체로 평가받지만, 유럽 주요 리그에서 활약하는 선수들이 다수 포진한 오스트리아와 알제리는 결코 만만한 팀이 아니다. 여기에 카타르 월드컵 우승 멤버 대부분이 30대를 넘어선 점도 변수다.



우승 멤버가 대거 남아 있어 조직력은 여전히 강점이지만, 체력적인 부담이 커질 가능성도 있다. 따라서 선수단 운영과 로테이션의 중요성은 어느 때보다 커졌다.

