체코 ‘장신의 벽’도 ‘한솥밥 인연’도…“세트피스로 넘는다”

홍명보호, 외부 시선 전면 차단하고 ‘신장 차이 극복’ 위한 막바지 훈련

손흥민·이강인 등 프리킥 전술 집중…“평가전에선 노출 최소화했다”

황희찬, 체코 주장 크레이치와 절친 등 접점 많아…한국 승 전망 우세

북중미 월드컵 개막을 이틀 앞둔 10일 멕시코 과달라하라. 홍명보호가 마침내 외부의 시선을 완전히 차단한 채 첫 상대 체코를 잡기 위한 마지막 담금질에 들어갔다.



한국 남자 축구대표팀은 이날 과달라하라 베이스캠프인 치바스 벨레 베르데에서 비공개 훈련을 실시했다. 훈련장 입구까지 걸어 잠근 채 취재진과 팬들의 접근을 전면 차단했다. 지난 7일 열린 커뮤니티 트레이닝에서는 현지 팬들에게 훈련 전 과정을 공개하며 월드컵 분위기를 함께 즐겼다. 그러나 체코전이 다가올수록 공개 범위는 점차 줄어들었다. 이후에는 훈련 초반 15분만 공개했고, 이날은 모든 훈련을 비공개로 전환했다. 공교롭게도 체코 역시 하루 전인 9일 취재진과 팬들의 출입을 막고 비공개 훈련을 진행했다. 월드컵 첫 경기의 중요성을 보여주는 장면이다.



대한축구협회에 따르면 선수들은 현지 기후를 고려해 오전 훈련에 나섰다. 가벼운 몸풀기와 코디네이션 훈련, 론도(볼 돌리기)를 소화한 뒤 본격적인 전술 훈련에 돌입했다. 공개되지 않은 후반부 훈련에서는 공격과 수비 조직력을 점검하고 체코전을 겨냥한 세트피스 전술을 집중적으로 가다듬은 것으로 알려졌다.



홍 감독이 가장 신경 쓰는 부분도 바로 세트피스다.



체코는 이번 월드컵 참가 선수 26명 가운데 190㎝ 이상 장신 선수가 10명이나 된다. 홍 감독은 “체코는 특징이 뚜렷한 팀이다. 세트피스와 크로스 등 상대 장점을 더 신경 써야 한다”며 “신장 차이를 극복하는 것이 중요하다”고 강조했다.



손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 이동경(울산) 등이 키커로 나서는 우리의 세트피스도 위력적이다. 손흥민은 A매치에서 프리킥으로만 7골을 기록한 한국 축구 최고 세트피스 전문가다. 홍 감독은 앞서 “평가전에서는 노출을 최소화했다”며 “현지에서 완성도를 더 높일 계획”이라고 밝힌 바 있다.



흥미로운 점은 체코 선수와 태극전사들의 특별한 인연이다. 황희찬(왼쪽)은 울버햄프턴에서 함께 뛰고 있는 체코 대표팀 주장 크레이치와 절친한 사이다. 크레이치는 최근 FIFA 인터뷰에서 황희찬에게 “다음은 네가 탈락할 차례”라고 농담을 건넸고, 황희찬 역시 “서로 우리가 이긴다고 장난을 많이 쳤다”며 웃었다.



체코 최전방의 핵심 공격수 파트리크 시크(바이어 레버쿠젠) 역시 황희찬과 인연이 있다. 두 선수는 2020년 독일 라이프치히에서 잠시 한솥밥을 먹었다.



손흥민에게도 익숙한 얼굴들이 기다리고 있다. 웨스트햄에서 뛰는 소우체크와 블라디미르 초우팔은 손흥민이 토트넘 시절 수차례 맞붙은 상대다. 초우팔은 과거 “수비수로서 많은 것을 배웠다”고 말할 정도로 손흥민을 높게 평가해왔다.



외부의 전망은 한국 쪽으로 조금 더 기울어져 있다. 축구 통계 전문업체 옵타는 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 한국의 승리 확률을 42.9%로 예측했다. 체코 승리 가능성은 31.1%, 무승부 확률은 26.0%였다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 한국이 25위로 체코(40위)보다 앞선다. 옵타는 한국의 32강 진출 확률을 70.1%로 예상하며 체코(64.2%)보다 높은 평가를 내렸다.

