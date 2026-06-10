SKT, 일본·대만 기업과 AI 미래 협력

NTT·중화텔레콤 공동 5억달러 ‘AI 펀드’ 조성, 혁신 스타트업 발굴 소니·SK하이닉스 등 동참 검토

SK텔레콤이 일본·대만 대표 정보통신기술(ICT) 기업과 함께 차세대 ‘인공지능(AI) 먹거리’ 투자에 나선다.



SKT는 10일 일본에서 일본 ICT 그룹 ‘NTT’, 대만 ‘중화텔레콤’과 함께 기자간담회를 열고 차세대 AI 기술에 투자하는 ‘아이온 AI 펀드’를 공동조성한다고 밝혔다. 펀드 규모는 5억달러(약 7600억원) 수준으로 전망된다.



3사는 실리콘밸리와 동아시아를 거점으로 하는 펀드 운영회사 카탈라이트 캐피털을 설립해 글로벌 펀드 운영체계를 구축하기로 했다.



AI 펀드는 AI 데이터센터 인프라·AI 반도체·광통신 등 분야에서 혁신 스타트업 발굴에 나설 계획이다. 투자 지역도 북미를 중심으로 아시아·유럽 등을 아우를 계획이다. SKT는 단순 재무적 투자가 아닌 함께 성장하는 전략적 투자를 지향한다고 설명했다.



NTT 측은 소니·도시바 등 글로벌 기업 약 20개사가 출자 참여에 관심을 보였다고 밝혔다. 또 SK하이닉스도 펀드 참여를 준비 중이다.



SKT는 6월 말까지 1차 펀드를 결성하고 연내 최종 마감하는 것을 목표로 하고 있다. SKT는 이번 펀드 결성을 시작으로 한·일 경제 기술 협력도 지속적으로 추진해나갈 계획이다.

