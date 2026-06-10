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박지원 “정청래 사퇴하고 전당대회 불출마 선언해야”

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박지원 더불어민주당 의원이 10일 한 여론조사에서 민주당 지지율이 국민의힘에 역전됐다고 언급하며 "정청래 대표 등 지도부가 총사퇴하고 책임지고 불출마 선언해라"고 주장했다.

유럽 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 국정 지지율이 9.4%포인트 급락한 여론조사 결과를 두고 "국민 여러분 죄송하다"며 "냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다"고 밝혔다.

이 대통령은 <이 대통령 지지율 50.4%… 선거 전보다 9.4P 하락>이라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 적었다.

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박지원 “정청래 사퇴하고 전당대회 불출마 선언해야”

입력 2026.06.10 21:08

수정 2026.06.10 21:11

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  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박지원 더불어민주당 의원이 지난 4월 30일 국회의원회관 집무실에서 인터뷰를 하고 있다. 강윤중 선임기자

박지원 더불어민주당 의원이 지난 4월 30일 국회의원회관 집무실에서 인터뷰를 하고 있다. 강윤중 선임기자

박지원 더불어민주당 의원이 10일 한 여론조사에서 민주당 지지율이 국민의힘에 역전됐다고 언급하며 “정청래 대표 등 지도부가 총사퇴하고 책임지고 불출마 선언해라”고 주장했다.

박 의원은 이날 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥> 인터뷰에서 “민주당의 지지도보다 국민의힘 지지도가 1.8%(포인트)가 더 높다. 이런 사태를 보고도 민주당 지도부가 함구하고 있다”며 이같이 말했다.

박 의원은 “우리가 이재명 대통령 한 명을 보고 있었는데 70%에 가깝던 지지도가 데드크로스, 부정 평가가 더 많아지는 일부 여론 조사를 보고도 (지도부가) 아무 소리도 않고 있다”며 “강 건너 불난 것이 아니라 민주당사에 핵폭탄이 떨어진 것”이라고 말했다

박 의원은 오는 8월17일 전당대회를 앞두고 계파 간 대립이 심화하는 것을 두고는 “우리가 내란 척결하고 1년간 이 대통령이 진짜 잘해서 여기까지 왔지만, (그래도) 패배할 수 있다”며 “전화위복을 계기로 삼아서 제 길로 가야지, 싸움 길로 가면은 망하는 것”이라고 했다.

그는 “당권경쟁은 이러한 파동이 지나면서 좋은 방향으로 갈 것”이라며 “상징적인 지도부가 억울하더라도, 잘못이 없다고 생각하더라도 국민이 나가라 하니까 나가야 한다”고 했다.

여론조사업체 조원씨앤아이는 이날 민주당 지지율이 40.4%, 국민의힘 지지율은 41.6%로 양당 격차가 1.2%포인트를 기록하며 오차범위(±2.2%) 내 접전 양상을 보이고 있다고 발표했다. 이 조사는 스트레이트뉴스의 의뢰로 지난 6∼8일 사흘간 전국 만18세이상 남녀 2000명을 대상으로 진행됐다.

유럽 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 국정 지지율이 9.4%포인트 급락한 여론조사 결과를 두고 “국민 여러분 죄송하다”며 “냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다”고 밝혔다.

이 대통령은 <이 대통령 지지율 50.4%…선거 전보다 9.4P 하락>이라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 적었다. 이 대통령은 “더 낮은 자세로 더 겸손하게, 더 넓게 벌리고 더 많이 포용하며 더 열심히 하겠다”고 밝혔다.

이 대통령이 인용한 여론조사는 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 8~9일 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과로, 이 대통령의 국정수행 지지도는 50.4%로 직전 조사 대비 9.4%포인트 떨어졌다. ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 45.7%로 직전 조사보다 10.5%포인트 상승했다. 이 조사는 통신3사 제공 무선 가상번호를 활용한 ARS 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

기사에서 인용된 두 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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