삼성중공업, ‘113억’ 하도급 상생안 마련

‘계약서 늑장 발급’ 시정 조치 공정위, 동의의결 절차 밟기로

수급 사업자에게 계약서를 뒤늦게 발급했다는 혐의를 받는 삼성중공업이 113억원 규모의 상생 방안을 내놨다. 공정거래위원회는 위법 여부를 가리는 대신 자진 시정안을 받아들이는 ‘동의의결’ 절차를 밟기로 했다.



공정위는 10일 삼성중공업의 하도급법 위반 혐의 사건과 관련해 동의의결 절차 개시를 결정했다고 밝혔다.



동의의결은 조사·심의를 받는 기업이 스스로 시정 방안을 내놓고 공정위가 타당하다고 인정하면, 법 위반 여부를 확정하지 않은 채 사건을 신속하게 종결하는 제도다.



공정위는 삼성중공업이 수급 사업자에게 선체 구조물 탑재에 필요한 선박 임가공 작업을 맡기면서 계약서를 뒤늦게 발급한 행위를 조사해왔다.



삼성중공업이 제출한 시정안에는 계약관리 시스템 개선, 표준 하도급계약서 도입, 임직원 및 협력사 교육, 원·하청 간 상설협의체 구성 등 재발 방지대책이 담겼다.



이와 함께 총 113억원 규모의 상생협력 방안도 포함됐다. 연간 30억5000만원 규모의 동반지원금 인상, 연간 52억5000만원 규모의 명절 귀향비 및 휴가비 신설 등이다. 숙련 기술자가 160만원을 납입하면 800만원을 받을 수 있도록 20억원 규모의 희망공제 사업을 시작하고, 자녀 학자금 등 공동 근로복지기금은 기존 20억원에서 30억원으로 증액하기로 했다.



공정위는 삼성중공업이 제시한 시정 방안이 동의의결 절차 개시 요건을 충족한다고 판단했다. 다만 잠정 동의안을 마련하는 과정에서 수급 사업자들에게 직접적인 보상이 돌아갈 수 있는 실질적인 상생 방안을 추가 보완하도록 권고했다. 이번 결정은 하도급 분야 등에서 동의의결 절차가 개시된 역대 두 번째 사례다.

