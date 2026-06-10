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신용카드 민생쿠폰 2조8000억, 추가 매출 증대에 효과 있었다

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한국은행은 10일 '민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가' 보고서에서 지난해 6개 신용카드사를 통해 지급된 소비쿠폰으로 2조8000억원의 추가 매출이 발생한 것으로 나타났다.

매출 증대 효과는 비수도권에서 더 컸다.

비수도권에서 소비쿠폰 사용처 매출은 비사용처에 비해 6.37% 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신용카드 민생쿠폰 2조8000억, 추가 매출 증대에 효과 있었다

입력 2026.06.10 21:09

  • 조미덥 기자

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비수도권·인구감소 지역 효과 커

한국은행은 10일 ‘민생회복 소비쿠폰의 경제적 효과 평가’ 보고서에서 지난해 6개 신용카드사를 통해 지급된 소비쿠폰(9조1000억원)으로 2조8000억원(30.9%)의 추가 매출이 발생한 것으로 나타났다.

지난해 민생회복 소비쿠폰은 두 차례에 걸쳐 13조5220억원 규모로 집행됐는데, 그중 약 70%인 9조1000억원이 신용카드로 지급됐다. 한은은 신용카드사의 매출 자료만 분석했고, 지역상품권과 선불카드는 분석 대상에서 제외했다.

소비쿠폰 사용처 1곳당 월평균 매출액은 비(非)사용처 대비 2.91% 증가한 것으로 집계됐다.

매출 증대 효과는 비수도권에서 더 컸다. 비수도권에서 소비쿠폰 사용처 매출은 비사용처에 비해 6.37% 증가했다. 인구감소지역에서도 매출이 5.51% 많아졌다. 반면 수도권은 0.04% 줄었다. 지역별 차등 지급(수도권·비수도권·인구감소지역)을 도입하고, 사용처를 영세 소상공인으로 한정한 영향이 컸다.

매출 증대 효과는 1차 지급(8월) 때 2개월, 2차 지급(10~11월) 때 1개월 정도 단기간에 집중됐다.

업종별로는 의류·식료품·안경점 등 잡화점(8.32%)과 대중음식점(5.84%), 여가·레저 업종(5.39%)의 매출액 증대 효과가 컸다.

한은이 소비쿠폰을 받은 국민을 대상으로 진행한 설문에서 1·2차 소비쿠폰의 한계소비성향은 0.20으로 추산됐다. 소비쿠폰 10만원을 받은 가계가 소비를 평균 2만원 늘렸다는 의미다. 소득수준별로는 하위 20%가 0.25, 상위 20%는 0.17로 저소득층일수록 높았다.

한은은 지난해 민생회복 소비쿠폰의 국내총생산(GDP) 성장 제고 효과를 약 0.12%로 추정했다. 한은은 전날 지난해 GDP 성장률을 1.1%로 발표했다.

한은은 보고서에서 “향후 유사한 정책을 시행할 때 시점, 차등 지원 방식, 사용처 등을 정밀하게 설계하면 효과를 극대화할 수 있다”고 밝혔다. 비수도권과 저소득층에 더 많이 주는 것을 제안한 것으로 풀이된다.

또한 한은은 수요 증가가 산업 전체에 미치는 영향이 작은 학원, 병원보다는 영향이 큰 음식점, 잡화점에 사용처를 집중하는 방안도 언급했다.

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