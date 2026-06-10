대기업·중기 ‘AI 활용’ 격차, 생산성 격차로 이어질 우려

상의 경제연구원 “중기도 조직 차원 지원 땐 대기업 수준 활용 가능” 직업 훈련·구독료 지원 등 제안…정부 ‘모두의 AI’ 중기와 연계 강조

대기업과 중소기업의 생성형 인공지능(AI) 활용률 격차가 상당하다는 조사 결과가 나왔다.



대한상공회의소 경제연구원은 10일 발표한 ‘생성형 AI 활용의 대-중소기업 격차 : 역량과 조직 환경의 역할’ 보고서에서 대기업의 생성형 AI 단순 활용률은 66.5%, 중소기업 활용률은 52.7%로 집계됐다고 밝혔다. 생성형 AI 단순 활용률 격차는 13.8%포인트였다.



다만 회사 지원체계나 노동자 개인의 프롬프트 엔지니어링 역량 등 다른 요인을 포함해 분석하면 그 격차가 4%포인트 수준으로 줄었다. 연구원은 “중소기업이라도 조직 차원에서 활용 환경을 만들어주면 대기업 수준으로 AI를 잘 쓸 수 있음을 시사한다”고 설명했다.



실제로 회사가 AI 사용을 적극적으로 권장하는 분위기를 조성하면 노동자의 AI 활용 확률은 그렇지 않은 기업보다 15.5%포인트 높아졌다고 연구원은 밝혔다. 특히 구독료 등 보조금을 지원하는 때도 활용 확률이 8.1%포인트 높아졌다.



생성형 AI 사용으로 절약한 시간을 어떻게 활용하는지도 대기업과 중소기업은 다른 양상을 보였다. 대기업과 중소기업 노동자 모두 ‘기존 업무 품질 향상에 투자’라는 응답이 각각 32.6%, 29.5%로 가장 많았지만 2순위부터는 차이가 있었다. 대기업 노동자의 22.6%는 ‘새로운 프로젝트 및 업무 수행’이라고 답했지만, 중소기업 노동자의 27.3%는 ‘업무 외 휴식 및 개인시간 확보’라고 말했다.



김용미 상의경제연구원 연구위원은 “생성형 AI로 절감된 시간을 새로운 부가가치 창출에 재투입하는 방식에서 대기업과 중소기업 간의 차이가 관찰된다”며 “이는 단기적인 AI 활용률 격차가 중장기적으로는 생산성 격차로 누적될 가능성이 있다”고 진단했다.



업종과 지역별 양극화도 뚜렷했다. 서비스업에서 대기업과 중소기업의 AI 활용률 격차는 9.2%포인트였고, 제조업에서 격차는 24.2%포인트로 벌어졌다. 중소기업 활용률을 권역별로 보면, 수도권(57.3%)이 비수도권(47.8%)을 앞섰다.



연구원은 대기업과 중소기업의 생성형 AI 활용 격차를 해소하기 위해선 기업과 정부 차원의 종합적인 대응이 필요하다고 제언했다. 고용보험 직업 훈련 내 AI 특화 과정 확대, 비수도권과 제조업 등 사각지대를 위한 맞춤형 프로그램 추진, 중소기업에 대한 컨설팅과 표준 로드맵 보급, AI 구독료 지원 등을 제안했다.

