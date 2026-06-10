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본문 요약

최태원 SK그룹 회장이 반도체 수요 급증으로 추가 공장 건설의 필요성을 언급하면서 국내와 해외 가능성을 모두 열어두고 있다는 취지로 말했다.

최 회장은 10일 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 '한일특별세션' 대담 참석 뒤 기자들과 만나 용인 클러스터 반도체 공장 4기 완공 뒤 차기 공장 입지에 관한 질문에 "반도체 수요가 계속 늘고 있어 어딘가로 가지 않을 수는 없고 준비가 숙제로 다가오고 있다"고 말했다.

그는 SK하이닉스 공장의 해외 진출 가능성에 대해 "우리나라에서 안 되면 해외라도 줘야 하는 상황 아니냐"면서 "'무조건 한국에만 짓겠다' 이것도 아닐 수도 있다. 시장이 그다음에 전혀 다르게 반응할 수 있다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“SK 반도체 공장 증설, 종합적으로 고려”

입력 2026.06.10 21:14

수정 2026.06.10 21:15

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  • 김유진 기자

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최태원, 국내외 다각도 검토 시사

‘호남·충청안’ 논의와 맞물려 관심

“SK 반도체 공장 증설, 종합적으로 고려”

최태원 SK그룹 회장(사진)이 반도체 수요 급증으로 추가 공장 건설의 필요성을 언급하면서 국내와 해외 가능성을 모두 열어두고 있다는 취지로 말했다.

최 회장은 10일 일본 도쿄 제국호텔에서 열린 닛케이포럼 ‘한일특별세션’ 대담 참석 뒤 기자들과 만나 용인 클러스터 반도체 공장 4기 완공 뒤 차기 공장 입지에 관한 질문에 “반도체 수요가 계속 늘고 있어 어딘가로 가지 않을 수는 없고 준비가 숙제로 다가오고 있다”고 말했다.

그는 SK하이닉스 공장의 해외 진출 가능성에 대해 “우리나라에서 안 되면 해외라도 줘야 하는 상황 아니냐”면서 “‘무조건 한국에만 짓겠다’ 이것도 아닐 수도 있다. 시장이 그다음에 전혀 다르게 반응할 수 있다”고 말했다. 이어 “어딘가에 (공장이) 가려고 하면 인프라가 엄청나게 필요하다”며 “전력도, 땅도 그리고 사람도, 물도 다 갖춰져야 한다”고 밝혔다.

이같은 언급은 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 및 충청권에 반도체 설비 투자를 진행하는 방안이 정치권 등에서 검토되고 있다는 보도와 맞물려 주목된다.

이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 조만간 공개하겠다고 밝혔다.

다만 삼성전자와 SK하이닉스는 정부와의 논의 여부에 대해 “아는 바가 없다”고 말하는 상황이다.

최 회장은 “고객이나 다른 나라에서 우리에게 이익을 많이 줄 것이라고 생각하면 우리도 무언가 요구할 수 있고, 그 요구를 받아 어떻게 움직일 것인가는 우리 실력이기도 하다. 이해관계자의 최소한의 만족을 지켜줘야 할 필요성도 존재한다”고 말해 반도체 공장 입지에 관해 다각도의 검토를 진행하고 있음을 시사했다. 그러면서 “어디에 어떻게 짓겠다는 것은 종합적으로 고려해 결정하도록 하겠다. 일단 지금은 용인 클러스터를 짓는 데 초점을 맞추고 있다”고 말했다.

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