치솟는 물가에 ‘1000원대 PB’

500원 우유·980원 두부 등 마트, 초저가 자체 상품 출시

중동 사태 이후 물가 상승이 가팔라지면서 장바구니 부담도 커지고 있다.



대형마트들이 1000원대를 넘지 않는 ‘초저가’ 자체 브랜드(PB) 상품으로 물가 부담을 낮춰 고객 잡기에 나섰다.



가격 부담은 낮추고, 늘어나는 1~2인 가구를 공략하는 차원에서도 PB 상품 개발에 속도를 내는 모습이다.



10일 유통업계 취재를 종합하면, 2024년 45개 수준이던 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 수는 올해 6월 기준 90개로 늘었다. 신선식품과 음료, 과자 중심이던 초저가 상품을 생활용품까지 넓혔다. 판매도 호조를 보이면서 올해 1월부터 이달 8일까지 롯데마트의 1000원 이하 PB 상품 매출은 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 신선식품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 콩나물(300g)’과 ‘오늘좋은 두부(300g)’, 음료는 500원짜리 ‘오늘좋은 딸기·바나나·초코우유(각 200㎖)’가 인기다.



생활용품의 경우 1000원짜리 ‘오늘좋은 3겹·300매 티슈’ ‘오늘좋은 3겹 포켓 미니티슈(6입)’ ‘오늘좋은 물티슈(120매)’ 등이 잘 나간다고 회사 측은 밝혔다. 11일에는 ‘오늘좋은 숙주나물(380g)’을 980원에 선보이고 25일에는 ‘오늘좋은 순두부(350g)’를 690원에 내놓는다.



이마트는 소포장 신선식품 PB 브랜드 ‘소소한 하루’를 선보였다. 오이맛고추(80g) 990원, 햇양파(240g) 1480원, 대파(200g) 1980원, 깐마늘(80g) 1780원 등 1000원대 상품이 많이 팔린다.



홈플러스도 11일부터 17일까지 PB 브랜드 ‘심플러스’ 할인 행사를 펼친다.



‘심플러스 아메리카노·스위트아메리카노·카페라떼’를 각 1000원에 판매한다.



또 ‘심플러스 통깔콘 군옥수수맛·매콤달콤한맛’과 ‘심플러스 꼬불칩 초코츄러스맛·콘스프맛’을 각 1990원에 내놓는다.



대형마트 업계 관계자는 “중동 사태 영향으로 원가 부담이 커지는 것이 사실이지만, PB 상품 다각화를 통해 품질은 유지하면서도 최대한 소비자 부담을 낮추려 노력하고 있다”고 말했다.

