‘도심 에어컨’ 역할 녹지, 서울 21배 차…폭염도 6.6도 갈랐다

종로구 녹지 최대…동대문구 꼴찌 동대문 지표면 43도 때 강북 36도 그린피스 “기후 불평등 해소 필요”

폭염을 완화하는 데 도움이 되는 녹지 면적이 서울시 자치구별로 최대 21배까지 차이가 나는 것으로 나타났다. 녹지 면적이 작은 자치구와 큰 곳의 지표면 온도차는 최대 6.6도까지 벌어졌다.



그린피스 동아시아지부 서울사무소는 이 같은 내용을 담은 서울시 자치구별 녹지 면적과 접근성 분석 결과를 10일 발표했다. 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 녹지 데이터를 수집하고 미국 지질조사국에서 제공하는 위성 데이터를 활용해 지표면 온도를 측정했다.



분석 결과 서울시 내 자치구 중 1인당 녹지 면적이 가장 큰 자치구는 종로구(75.6㎡)였다. 서초구(48.6㎡), 강북구(44.7㎡), 노원구(32㎡)가 그 뒤를 이었다.



1인당 녹지 면적이 가장 작은 자치구는 동대문구(3.61㎡)였다. 이어 영등포구(4.7㎡), 양천구(6.9㎡), 강서구(8.3㎡) 순이다. 종로구의 1인당 녹지면적은 가장 작은 동대문구의 20.9배에 달했다. 동대문구와 영등포구는 1인당 녹지 면적이 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙이 제시하는 기준(6㎡)에도 미치지 못했다.



전체 녹지 면적이 가장 큰 자치구는 서초구(19.6㎢)로 가장 작은 동대문구(1.3㎢)의 15배가 넘었다. 이어 노원구(16.5㎢), 관악구(15.8㎢), 강북구(13.5㎢), 은평구(13.5㎢) 순이었다.



그린피스가 2024년 여름 자치구별 지표면 온도를 비교한 결과, 녹지 면적이 1㎢ 증가할 때마다 지표면 온도가 0.23~0.25도 낮아지는 경향이 관측됐다. 2024년 6월18일 오전 10시10분을 기준으로 녹지 면적이 가장 작은 동대문구의 지표면 온도는 43.0도로 가장 온도가 낮은 강북구(36.4도)보다 6.6도 높았다. 녹지 면적이 가장 넓은 서초구의 지표면 온도는 37.8도였다.



서울시민 10명 중 4명은 거주지 100m 이내에 접근 가능한 녹지가 없는 것으로 분석됐다. 거주지 100m 이내에 녹지가 없는 시민은 420만명, 300m 이내에 녹지가 없는 시민도 24만5000명인 것으로 나타났다.



그린피스는 “지표면 온도가 높게 관측된 동대문구는 소득 수준도 25개 자치구 중 19위에 그친 반면 서초구는 소득 수준이 2위에 해당해 안정적인 기후적응 기반을 갖춘 것으로 나타났다”며 “서울시는 기후위기에 취약한 곳부터 도시 녹지 조성 등 기후 적응 인프라를 확충하고 폭염과 기후재난 대응력을 높여야 한다”고 밝혔다.

