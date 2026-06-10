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국정 지지율 9.4%P 급락 “국민께 죄송” 이 대통령, SNS 사과글

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본문 요약

이재명 대통령은 10일 국정 지지율이 9.4%포인트 급락한 여론조사 결과를 두고 "국민 여러분 죄송하다"며 "냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다"고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서도 6·3 지방선거 결과에 대해 "국민이 저에게 또는 이 정권에 주는 경고"라며 "더 낮은 자세로 더 겸손해야 된다"고 말했다.

이 대통령이 인용한 여론조사는 한국사회여론연구소가 지난 8~9일 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과로, 이 대통령의 국정수행 지지도는 50.4%로 직전 조사 대비 9.4%포인트 떨어졌다.

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국정 지지율 9.4%P 급락 “국민께 죄송” 이 대통령, SNS 사과글

입력 2026.06.10 21:46

수정 2026.06.10 21:47

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령은 10일 국정 지지율이 9.4%포인트 급락한 여론조사 결과를 두고 “국민 여러분 죄송하다”며 “냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다”고 밝혔다. 더 낮은 자세로 국정운영을 하겠다는 의지를 표한 것으로 풀이된다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 전날부터 8박9일 일정으로 유럽을 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 “이 대통령 지지율 50.4%…선거 전보다 9.4%P 하락”이라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 적었다. 이 대통령은 “더 낮은 자세로 더 겸손하게, 더 넓게 벌리고 더 많이 포용하며 더 열심히 하겠다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서도 6·3 지방선거 결과에 대해 “국민이 저에게 또는 이 정권에 주는 경고”라며 “더 낮은 자세로 더 겸손해야 된다”고 말했다.

이 대통령이 인용한 여론조사는 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 8~9일 전국 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과로, 이 대통령의 국정수행 지지도는 50.4%로 직전 조사 대비 9.4%포인트 떨어졌다. ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 45.7%로 직전 조사보다 10.5%포인트 상승했다.

이번 조사는 통신 3사 제공 무선 가상번호를 활용한 ARS 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 5.8%였다.

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