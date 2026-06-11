구글스토어 성인용품 위장 쇼핑몰 앱서 ‘물뽕’ 등 마약류 버젓이 판매

성인용품 쇼핑몰로 위장해 마약류인 ‘물뽕’(GHB) 등을 판매하는 애플리케이션(앱)이 유명 앱마켓에서 유통되고 있다. 앱을 통해 판매된 마약이 성범죄 등에 이용될 우려가 제기된다.

지난 9일 구글 플레이스토어에 모 성인용품 쇼핑몰 앱이 올라왔다. 이 앱은 성인용품 판매를 가장한 불법 마약판매 앱이었다. 10일 해당 앱을 내려받고 회원 가입을 하자 자동으로 판매자로부터 메시지가 왔다.

이 판매자는 “어떤 종류의 제품을 알고 싶나”며 “최면 계열부터 불법 촬영 기기까지 다양한 제품이 있다”는 등의 메시지를 보냈다. 판매자는 “여성분에게 사용하실 거냐”며 ‘물뽕’, ‘강간 스프레이’ 등 제품명과 가격을 안내했다.

‘데이트 강간 약물’ 등 문구가 붙은 안내문 속 제품의 가격은 4만원에서 10만원대로 구성됐다. 이 상품들은 앱 내에 정식 등록되지 않았고 판매자와의 개별 메시지를 통해서만 거래가 가능했다.

판매자는 구체적인 사용 방법을 안내하며 구매를 유도했다. 그는 “약물 검사도 피해갈 수 있다”고 주장했다. 또 “복용 후 혼수상태에 빠져 일시적으로 기억을 잃게 된다”고 했다. “국내산 물뽕이 맞냐”고 묻자 판매자는 “일본에서 수입한 것으로 국내에는 없는 제품”이라며 “모든 제품은 (단속을 피해) 위장 발송이 가능하다”고 안심시키기도 했다.

물뽕은 향정신성의약품으로 매매·소지하면 마약류관리법에 따라 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금형에 처할 수 있다. 투약 후 24시간이 지나면 혈액에서 흔적이 남지 않아 체내 검출이 어려워 성범죄에 악용될 우려가 지속 제기돼 왔다.

앱은 이날 오후 2시 기준 플레이스토어에서 사라진 상태다. 앱은 지난달에도 플레이스토어에 등장했다가 삭제 조치된 바 있다. 구글코리아는 앱 등록 및 삭제 과정을 묻는 경향신문 질의에 대행사 측을 통해 “불법 활동을 지원하거나 조장하는 앱은 허용되지 않는다”라고 밝혔다.

온라인을 통한 마약류 유통은 해마다 급증하고 있다. 식품의약품안전처에 따르면 온라인 마약류 불법 유통 적발 건수는 2021년 6167건에서 지난해 5만1493건으로 8배 이상 늘었다. 엑스(X·옛 트위터) 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 접근한 뒤, 텔레그램 등 보안 메신저를 이용해 1대1로 거래하는 방식이 주를 이룬다.

식약처 관계자는 “최근 불법 마약류 유통업자들이 웹사이트 차단 조치를 우회하려고 일반 앱으로 위장해 판매를 시도하는 사례가 있었다”며 “인지 즉시 해당 마켓에 차단 조치를 요청하고 있다”고 말했다. 경찰청 관계자는 “온라인 시장은 접근성이 좋고, 비대면·익명성을 이용해 가상자산으로 거래하기 쉽다”며 “온라인을 통한 마약 유통이 늘고 있는 만큼, 지난해 하반기부터 관련 인력을 보강해 수사에 힘쓰고 있다”고 했다.