마약범 10명 중 1명 암호화폐 사용…추적 어려운 ‘다크코인’ 사용도 늘어

올해 마약사범 10명 중 1명은 가상자산을 이용해 마약을 거래한 것으로 나타났다.

11일 국민의힘 박수민 의원이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 전체 마약류 사범 중 가상자산 이용 사범의 비율은 올해 1∼4월 9.2％로 집계됐다.

지난해 연간 비율인 8.4%보다 상승했다.

경찰은 2024년까지 마약류 사범 중 가상자산 이용 사범과 다크웹 이용 사범을 함께 집계했으나, 작년부터는 가상자산 이용 사범을 따로 집계하고 있다.

가상자산·다크웹 이용 사범 비율은 2021년 7.8％, 2022년 8.9％, 2023년 6.0％, 2024년 7.1％였다.

가상자산을 이용한 마약류 사범이 늘어난 것은 다크웹, 텔레그램, 사회관계망서비스(SNS) 등을 무대로 삼는 온라인 마약류 사범이 늘어난 영향으로 보인다.

최근 5년간 마약류 사범 검거인원은 2021년 1만626명, 2022년 1만2387명에 이어 2023년 1만7817명으로 정점을 찍었다.

이후 2024년 1만3512명, 2025년 1만3353명, 2026년 1∼4월 460명 등으로 소폭 감소했다.

반면 온라인 마약류 사범은 2021년 2545명(24.0％), 2022년 3092명(25.0％), 2023년 4505명(25.3％), 2024년 4274명(31.6％), 2025년 5341명(40.0％), 2026년 1∼4월 1708명(42.0％) 등으로 지속 증가했다.

마약 거래에 가상자산이 빈번하게 사용되면서 범죄에 이용되는 가상자산도 비트코인에 국한되지 않고 다양해졌다는 분석이 나온다. ‘모네로’ 등 추적이 어려운 이른바 ‘다크 코인’의 사용도 꾸준히 늘고 있는 것으로 알려졌다.