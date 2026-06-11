창간 80주년 경향신문

마약범 10명 중 1명 암호화폐 사용…추적 어려운 ‘다크코인’ 사용도 늘어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 마약사범 10명 중 1명은 가상자산을 이용해 마약을 거래한 것으로 나타났다.

경찰은 2024년까지 마약류 사범 중 가상자산 이용 사범과 다크웹 이용 사범을 함께 집계했으나, 작년부터는 가상자산 이용 사범을 따로 집계하고 있다.

가상자산·다크웹 이용 사범 비율은 2021년 7.8％, 2022년 8.9％, 2023년 6.0％, 2024년 7.1％였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

마약범 10명 중 1명 암호화폐 사용…추적 어려운 ‘다크코인’ 사용도 늘어

입력 2026.06.11 07:14

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

암호화폐 이미지. 로이터연합뉴스

암호화폐 이미지. 로이터연합뉴스

올해 마약사범 10명 중 1명은 가상자산을 이용해 마약을 거래한 것으로 나타났다.

11일 국민의힘 박수민 의원이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 전체 마약류 사범 중 가상자산 이용 사범의 비율은 올해 1∼4월 9.2％로 집계됐다.

지난해 연간 비율인 8.4%보다 상승했다.

경찰은 2024년까지 마약류 사범 중 가상자산 이용 사범과 다크웹 이용 사범을 함께 집계했으나, 작년부터는 가상자산 이용 사범을 따로 집계하고 있다.

가상자산·다크웹 이용 사범 비율은 2021년 7.8％, 2022년 8.9％, 2023년 6.0％, 2024년 7.1％였다.

가상자산을 이용한 마약류 사범이 늘어난 것은 다크웹, 텔레그램, 사회관계망서비스(SNS) 등을 무대로 삼는 온라인 마약류 사범이 늘어난 영향으로 보인다.

최근 5년간 마약류 사범 검거인원은 2021년 1만626명, 2022년 1만2387명에 이어 2023년 1만7817명으로 정점을 찍었다.

이후 2024년 1만3512명, 2025년 1만3353명, 2026년 1∼4월 460명 등으로 소폭 감소했다.

반면 온라인 마약류 사범은 2021년 2545명(24.0％), 2022년 3092명(25.0％), 2023년 4505명(25.3％), 2024년 4274명(31.6％), 2025년 5341명(40.0％), 2026년 1∼4월 1708명(42.0％) 등으로 지속 증가했다.

마약 거래에 가상자산이 빈번하게 사용되면서 범죄에 이용되는 가상자산도 비트코인에 국한되지 않고 다양해졌다는 분석이 나온다. ‘모네로’ 등 추적이 어려운 이른바 ‘다크 코인’의 사용도 꾸준히 늘고 있는 것으로 알려졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글