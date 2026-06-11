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전국 곳곳에 오후 소나기…돌풍·우박도 주의

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본문 요약

목요일인 11일은 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청은 이날 "오후부터 저녁 사이 수도권과 강원도, 충청권 내륙, 전북 북동부, 경북 중·북부 내륙, 경북 북동 산지, 경남 북서 내륙에 소나기가 내리는 곳에 있겠다"며 "소나기가 내리는 지역에선 돌풍과 함께 천둥·번개, 우박이 동반돼 안전사고에 유의하기 바란다"고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 대전·세종·충남 내륙, 충북, 경북 중·북부 내륙 5~30㎜, 강원 내륙·산지 5~50㎜, 전북 북동부와 경남 북서 내륙 5~20㎜, 강원 동해안 5㎜ 안팎이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전국 곳곳에 오후 소나기…돌풍·우박도 주의

입력 2026.06.11 07:20

  • 박채연 기자

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절기상 곡우인 지난 4월20일 서울 종로구 광화문 광장에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

절기상 곡우인 지난 4월20일 서울 종로구 광화문 광장에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

목요일인 11일은 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청은 이날 “오후부터 저녁 사이 수도권과 강원도, 충청권 내륙, 전북 북동부, 경북 중·북부 내륙, 경북 북동 산지, 경남 북서 내륙에 소나기가 내리는 곳에 있겠다”며 “소나기가 내리는 지역에선 돌풍과 함께 천둥·번개, 우박이 동반돼 안전사고에 유의하기 바란다”고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 대전·세종·충남 내륙, 충북, 경북 중·북부 내륙 5~30㎜, 강원 내륙·산지 5~50㎜, 전북 북동부와 경남 북서 내륙 5~20㎜, 강원 동해안 5㎜ 안팎이다.

낮 기온은 23∼29도로 예보됐다. 이날 경상권에선 낮 기온이 30도 안팎으로 오르는 곳이 있겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 16.6도, 인천 16.2도, 수원 14.9도, 춘천 14.5도, 강릉 19.2도, 청주 17.7도, 대전 16.0도, 전주 17.3도, 광주 18.7도, 제주 20.9도, 대구 16.2도, 부산 19.7도, 울산 15.9도, 창원 17.8도 등이다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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