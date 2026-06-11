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이 대통령, ‘국빈방문’ 이탈리아 로마 도착…유로파이터 2대 공군1호기 호위

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본문 요약

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 10일 두번째 방문국인 이탈리아에 도착했다.

이 대통령의 이번 방문은 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청에 따른 국빈 방문으로, 이탈리아는 연간 2개국 정상에 한해 국빈으로 초청하는 것으로 전해졌다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 밤 이탈리아 로마 다빈치 국제공항에 도착했다.

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이 대통령, ‘국빈방문’ 이탈리아 로마 도착…유로파이터 2대 공군1호기 호위

입력 2026.06.11 08:01

10일 (현지시간) 이탈리아를 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 탑승한 공군 1호기를 이탈리아 공군 전투기가 호위하고 있다. 연합뉴스

10일 (현지시간) 이탈리아를 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 탑승한 공군 1호기를 이탈리아 공군 전투기가 호위하고 있다. 연합뉴스

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 두번째 방문국인 이탈리아에 도착했다. 이 대통령의 이번 방문은 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청에 따른 국빈 방문으로, 이탈리아는 연간 2개국 정상에 한해 국빈으로 초청하는 것으로 전해졌다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 밤 이탈리아 로마 다빈치 국제공항에 도착했다. 이탈리아 육·해·공군과 경찰 등에서 나온 32명이 공군 1호기 앞에 도열해 이 대통령 부부를 맞이했다.

이날 첫 방문지인 벨기에 브뤼셀을 출발한 공군 1호기가 이탈리아 영공에 진입하자, 이탈리아 공군이 보유한 유로파이터 전투기 2대가 1호기 주변을 호위 비행하며 국빈에 대한 예우를 보여주기도 했다.

이탈리아를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 로마 피우미치노 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 연합뉴스

이탈리아를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 로마 피우미치노 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 11일 공식 환영식을 시작으로 마타렐라 대통령과의 정상회담과 공동 언론 발표, 하원 의장 면담, 무명용사의 묘 헌화, 국빈 만찬 등의 일정을 소화할 예정이다.

12일에는 조르자 멜로니 국무총리와의 정상회담과 양해각서(MOU) 교환식 등이 진행되며, 양국 기업인들이 참여하는 한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블도 개최된다.

이 대통령은 13일에는 이탈리아 피렌체를 찾아 양국 문화·관광 협력 강화 방안 등을 논의한다.

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