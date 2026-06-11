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백두산호랑이 뛰노는 백두대간수목원 호랑이숲 넓어진다···다음달 새 식구 ‘미령’도 공개

입력 2026.06.11 09:05

수정 2026.06.11 09:07

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국립백두대간수목원 호랑이숲 방사장. 한국수목원정원관리원 제공

국립백두대간수목원 호랑이숲 방사장. 한국수목원정원관리원 제공

백두산호랑이가 뛰노는 모습을 볼 수 있는 국립백두대간수목원 호랑이숲이 더 넓어진다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 경북 봉화군 백두대간수목원 호랑이숲 내 방사장을 추가 조성한다고 11일 밝혔다.

추가 방사장 조성은 호랑이숲에 사는 백두산호랑이의 활동 반경을 넓혀 생활 환경을 개선하고 자연스로운 행동 풍부화를 유도하기 위한 것이다.

백두대간수목원 호랑이숲은 2017년 축구장 5.4개 크기인 3.8㏊ 규모로 조성됐다. 자연 서식지와 가까운 형태로 조성돼 멸종위기종인 백두산호랑이가 숲에서 뛰노는 모습을 볼 수 있는 곳이다.

호랑이숲에는 현재 모두 6마리의 백두산호랑이가 살고 있다. 과거 서울대공원, 에버랜드, 대전오월드 등에서 좁은 사육장에 갇혀 살던 호랑이들이다.

추가 조성될 방사장 면적은 925㎡다. 이곳은 호랑이 행동 풍부화 시설과 자연 친화적 구조물로 꾸며질 예정이다.

이달 중 확충 공사가 끝나면 다음달에는 호랑이숲의 새 식구도 만나 볼 수 있다. 지난해 10월 대전오월드에서 백두대간수목원으로 이사 온 2021년 5월생 암컷 백두산호랑이 ‘미령’이 적응 과정을 거쳐 관람객에게 처음 공개될 예정이다.

국립백두대간수목원 백두산호랑이 ‘미령’. 한국수목원정원관리원 제공

국립백두대간수목원 백두산호랑이 ‘미령’. 한국수목원정원관리원 제공

백두대간수목원은 공사 기간 동물 보호와 관람객 안전을 위해 오는 22일까지 호랑이숲 운영을 일시 중단한다. 향후 정확한 운영 재개 시점과 미령 공개 일정은 백두대간수목원 홈페이지(www.bdna.or.kr)에서 확인하면 된다.

이규명 백두대간수목원장은 “방사장 확충을 통해 호랑이들이 보다 넓고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 할 계획”이라며 “더욱 안정적이고 자연에 가까운 환경을 조성해 동불복지 수준을 높여가겠다”고 말했다.

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