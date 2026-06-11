“빵 따라 천안 간다” 전국 5000명 몰린 ‘빵지순례 빵빵데이’ 개막

천안 동네빵집 70곳 참여 할인 행사·체험 프로그램·모바일 스탬프투어 운영

전국 대표 빵 투어 행사인 ‘2026 빵지순례 빵빵데이’가 오는 13일부터 14일까지 이틀간 충남 천안시 전역에서 열린다.

11일 천안시에 따르면 축제 기간 지역 동네빵집 70곳이 참여해 업소별 특색 있는 빵을 선보인다. 참여 업소는 제조 빵류 제품을 10% 할인 판매하며 방문객에게 천안산 우유와 흥타령쌀을 증정하는 이벤트도 진행한다.

(사)대한제과협회 천안시지부가 주최·주관하고 천안시와 백석문화대가 후원하는 이번 행사는 지역 농·특산물을 활용한 베이커리를 선보이며 천안의 빵 문화를 알리고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

전국에서 총 1813팀(5055명)이 신청해 4대 1의 경쟁률을 기록한 ‘빵지순례단’에는 최종 450팀이 선정됐다. 순례단은 지정된 동네빵집 2곳과 천안8경, 전통시장, 유량음식문화거리, 천안맛집 가운데 1곳을 방문한 뒤 SNS에 후기를 게시하는 미션을 수행한다. 이를 통해 천안의 빵 문화와 관광자원을 전국에 알리는 역할을 맡는다.

19대 1의 경쟁률을 기록한 호두과자·화분케이크 만들기 체험은 13일 천안시청 로비에서 진행된다. 백석문화대와 연계한 아이스크림 만들기 체험은 현장 접수를 통해 누구나 참여할 수 있으며 가족 단위 방문객을 위한 빵 소품놀이 미션부스도 운영된다.

올해는 순례단에 선정되지 않은 일반 방문객도 축제에 참여할 수 있도록 ‘빵지순례 모바일 스탬프투어’를 새롭게 도입했다. 또 대중교통 이용 편의를 위해 지역 행복콜택시와 연계한 택시비 할인쿠폰도 지원한다.