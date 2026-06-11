현대차·기아, 차량용 UVC 살균 ‘플라즈마 케어 UVC’ 개발···“세계 최초”

“인체에 안전한 200~230nm 대역 원자외선 활용”

현대차·기아는 탑승객이 있는 상황에서 자동차 실내 곳곳을 살균하고 탈취하는 ‘플라즈마 케어 자외선(UVC)’을 세계 최초로 개발했다고 11일 밝혔다.

UVC를 활용한 살균 기술은 이미 컵 살균기, 칫솔 살균기 등 생활 가전과 차량 암레스트 내부와 수납함에 활용되고 있다. 다만 기존 자외선 살균 기술은 LED로 구현한 255~280나노미터(nm) 대역의 UVC 빛을 활용한다. 이 파장의 자외선은 살균력이 우수하지만 피부와 눈에 직접 닿으면 유해할 수 있어, 사람의 접촉이 제한된 밀폐된 공간에서 작은 물건들을 살균하는 용도로만 사용됐다.

이와 달리 현대차·기아가 개발한 ‘플라즈마 케어 UVC’는 LED로 만들기 어려운 200~230nm 대역의 원자외선 빛을 플라즈마 램프 방식으로 구현했다. 현대차·기아는 “원자외선 빛은 살균력이 우수하고 병원, 학교 등에 쓰일 정도로 인체에 안전하기 때문에 탑승객이 차량에 있는 상황에서도 내부를 실시간으로 살균할 수 있다”며 “높은 에너지를 가지고 있어 강력한 살균 효과를 내면서도, 투과성은 낮아 피부 표면의 각질층까지만 도달하고 체내 깊숙이 침투하지 않기 때문”이라고 설명했다.

플라즈마 케어 UVC는 차량 실내 악취를 줄이는 데도 도움을 준다. 세균과 미생물은 증식 과정에서 냄새 유발 물질을 발생시키는데, 플라즈마 케어 UVC가 살균 과정에서 이를 효과적으로 제거하기 때문이다.

현대차·기아는 ‘플라즈마 케어 UVC’ 기술이 세계 최초로 자동차 실내 개방 공간에서 활용 가능하다는 점에서 고객에게 큰 가치를 제공하는 만큼, 면밀한 기술 검증을 거쳐 실차 적용 방안을 검토해 나갈 예정이다.

장한주 현대차·기아 MSV내장설계2팀 책임연구원은 “플라즈마 케어 UVC는 기존처럼 밀폐된 공간에서만 살균하는 방식을 넘어, 탑승자가 있는 실내 개방 공간에서도 안전하게 사용할 수 있도록 개발된 기술”이라며 “자율주행, 목적기반차량 등 다양한 미래 모빌리티 환경에서 쾌적한 이동 경험을 제공하는 실내 위생 관리 솔루션으로 활용될 수 있을것으로 기대한다”고 밝혔다.