우재준 “지도부 모두 사퇴해야” 조광한 “철없는 소리”…국민의힘 공개회의서 설전

우재준 국민의힘 최고위원이 11일 당 최고위원회의에서 지방선거 결과와 관련해 “우리 지도부의 정식으로 제안한다”며 “우리 모두 사퇴했으면 좋겠다”고 발언했다. 이에 조광한 최고위원이 “철없는 소리”라며 맞받는 등 장동혁 대표와 당권파 최고위원들이 반발하며 공개적으로 설전을 벌였다.

우 최고위원은 “우리 지도부가 지금 이 선거(6·3 지방선거) 결과에 대한 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “다음 지도부가 잘 들어와서 다음 총선을 잘 준비할 수 있게 우리 지도부는 이제 다음 지도부를 위한 미래를 열어야 한다고 생각”이라며 “그래야지만 불만이 있는 당원들도 승복하고 우리가 다시 하나 되어서 갈 수 있다”고 했다.

당권파로 분류되는 최고위원들은 즉각 우 최고위원의 발언에 반발했다. 조광한 최고위원은 우 최고위원 발언 직후 공개회의에서 “철없는 소리다. 정치적으로 굉장히 미숙한 것 같다”라고 말했다.

장 대표는 회의 비공개 직전 추가 발언을 통해 “당원들이 뽑아준 당 지도부는 당을 위한 최선의 결정을 언제든지 할 준비가 되어있다”며 “당 지도부에 어떤 선택을 요구하거나 그 길을 열려면 110명 의원께서 이 투표용지 부족 사태를 어떻게 해결할지에 대한 답을 먼저 주셔야 한다고 생각한다”고 말했다. 김민수 최고위원도 추가 발언에서 “비공개회의는 참석도 안 하면서 본인 계파를 위해 뛰려고 한다”며 “지도부는 당원을 위해서 일하시길 바란다”고 말했다.