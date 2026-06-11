[속보]‘화천대유 법률상담’ 권순일 전 대법관 1심 공소기각···“검찰 수사 개시 위법”

변호사 등록 안 한 채 변호 활동한 혐의 재판부 “위법한 수사 개시 계속된 것으로 보여”

변호사 등록을 하지 않은 채 화천대유자산관리의 법률 상담을 하고 대가를 받은 혐의로 재판에 넘겨진 권순일 전 대법관이 1심에서 공소기각 선고를 받았다.

서울중앙지법 형사21단독 김대규 부장판사는 11일 권 전 대법관의 변호사법 위반 혐의에 대해 “공소제기 절차가 법률을 위반해 무효인 경우에 해당한다”며 공소기각을 선고했다.

권 전 대법관은 퇴직 후 2021년 1~8월 대한변호사협회 변호사로 등록하지 않은 채 대장동 개발업자 김만배씨가 대주주로 있는 화천대유자산관리 고문으로 재직하며 행정소송 재판 상황 분석, 법률문서 작성 등 변호 활동을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 권 전 대법관은 고문료로 월 1500만원을 받은 것으로 알려졌다. 변호사법은 변호사 등록을 하지 않은 사람이 법률대리 행위나 법률상담을 하고 대가를 받으면 처벌토록 한다.

앞서 검찰은 지난 4월 결심 공판에서 “전직 대법관의 변호사법 위반 범행으로 사안이 가볍지 않다”며 권 전 대법관에게 징역 1년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 반면 권 전 대법관은 수사 과정이 위법했다며 공소기각을 해달라고 요청했다. 검찰에서 수사 개시 권한을 넘어 위법하게 수사를 개시한 뒤, 경찰의 1차 수사 종결권을 보장하지 않은 채 사건 이첩을 요구해 수사한 것이 위법이라는 주장이다.

김 부장판사는 권 전 대법관 측 주장을 받아들였다. 김 부장판사는 “사법경찰의 적법한 수사개시 및 1차 종결권 행사가 없는 상태에서 다시 검사가 이 사건 공소사실에 기재된 변호사법 위법 혐의에 대한 수사를 개시한 건 위법한 수사 개시가 계속된 것으로 보인다”고 밝혔다.

권 전 대법관은 선고 직후 기자들과 만나 “법을 법대로 선언한 용기 있는 재판부에 감사의 말씀을 드린다”며 “정치적 목적을 위해서 법을 왜곡하고 증거를 조작하고 죄를 만들어낸 행태는 더 용납해서는 안 된다”고 말했다.

권 전 대법관은 “수사기관의 위법 행위로 인해 인권을 침해당하고 많은 억울한 일을 당한 국민이 많이 있다”며 “이런 국민의 억울함을 해소하기 위해선 진상을 조사해 위법 행위를 밝히고 그러한 위법 행위를 한 사람들에 대해서는 그에 상응하는 책임을 물어야 한다”고 말했다. 또 “정부의 힘 있는 당국에 진심 어린 사과가 필요하다고 생각한다”고 덧붙였다.