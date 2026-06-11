10m 놀이타워·난파선 물놀이장까지···홍예공원, 체류형 가족공원으로 재탄생

예산군, 정비사업 마무리 패밀리파크·웅비광장·자미원 조성

충남 예산군은 내포신도시 홍예공원이 지난해 3월부터 추진한 정비사업을 마무리하고, 새롭게 문을 열었다고 11일 밝혔다.

이번 정비사업은 홍예공원을 기존의 단순 산책 중심 공원에서 벗어나 가족 중심의 휴식·여가·문화활동이 가능한 복합 공간으로 탈바꿈시키는 데 중점을 두고 추진됐다.

새단장한 홍예공원은 패밀리파크, 웅비광장, 자미원 등 3개 구역으로 구성됐다.

패밀리파크는 어린 자녀를 동반한 가족을 위한 공간이다. 높이 10m 규모의 놀이타워를 중심으로 한 어린이놀이터와 스케이트파크, 인공폭포, 물놀이 구역이 조성됐다.

군은 난파선 형태의 물놀이 복합시설과 워터터널, 사계절 이용 가능한 대형 트램폴린 등도 설치해 어린이들이 다양한 놀이와 체험을 즐길 수 있도록 했다.

웅비광장은 축구장 약 2배 규모의 잔디광장을 중심으로 조성된 열린 휴식 공간이다. 대형 야외무대를 함께 마련해 공연과 피크닉, 휴식을 즐길 수 있는 복합문화공간으로 활용할 예정이다.

자미원은 장미원과 수국원, 야생초화원 등을 갖춘 힐링 공간으로 조성됐다. 정원을 한눈에 조망할 수 있는 쉼터도 마련해 방문객들이 여유롭게 휴식을 취할 수 있도록 했다.

공원원 곳곳에는 맨발 황톳길과 느티나무길, 왕벚나무길, 메타세쿼이아길 등 다양한 테마형 산책로도 조성됐다.