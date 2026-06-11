술 취해 구급대원 때렸다간 감옥 간다···충남소방본부, ‘무관용 원칙’ 적용

최근 5년간 42명 피해·올해 6건 발생

충남소방본부가 구급대원 폭행을 도민의 생명과 안전을 위협하는 중대한 범죄로 규정하고 가해자에 대한 무관용 원칙을 이어가고 있다.

11일 충남소방본부에 따르면 최근 5년간(2022~2026년) 도내에서는 모두 30건의 구급대원 폭행 사건이 발생했다. 이 과정에서 구급대원 42명이 피해를 입었다.

올해는 이달 초 기준 6건의 폭행 사건이 발생해 지난해 연간 발생 건수와 같은 수준을 기록하는 등 구급대원 안전을 위협하는 행위가 더 늘고 있다.

법원도 구급대원 폭행 사건에 대해 엄중한 처벌 기조를 유지하고 있지만 근절은 쉽지 않다. 현재까지 도내 관련 사건 가해자들에게는 집행유예를 포함한 징역형 10건과 벌금형 11건이 선고됐다. 2건은 재판이 진행 중이고, 7건은 수사 중이다.

현행 ‘119구조·구급에 관한 법률’은 구조·구급 활동을 방해한 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

충남소방본부는 폭행 사건 발생 시 소방특별사법경찰이 직접 수사하는 원칙을 유지하고 있으며, 웨어러블캠과 구급차 폐쇄회로(CC)TV 등 채증 장비를 활용해 증거 확보에 나서고 있다.

전체 사건의 약 90%가 주취 상태에서 발생하고 있지만, 음주를 이유로 한 책임 경감이나 선처 없이 법과 원칙에 따라 엄정 대응하고 있다는 게 충남소방본부의 설명이다.

소방본부는 현장 안전 강화를 위한 대책도 추진 중이다. 주취자나 폭행 우려 신고에 대해서는 경찰 공동 대응과 펌뷸런스 다중 출동 체계를 운영하고 있으며, 신고 접수 단계부터 위험 정보를 공유하는 등 고위험 출동 관리 체계를 강화하고 있다.

방검 기능을 갖춘 다기능 조끼와 구급 헬멧 등 보호장비를 지속 확충하고, 폭행 사례를 분석·공유해 재발 방지와 현장 대응 역량 향상에도 힘쓰고 있다.

충남소방본부 관계자는 “천안·서산의료원이 운영 중인 주취자 응급의료센터를 활용해 경찰 및 의료기관과의 협력 체계를 강화하는 등 구급대원 안전 확보를 위한 제도적 기반도 확대하고 있다”고 말했다.