‘세계 우주산업 협력의 장’ 국제우주컨퍼런스 16일부터 대전서 열려

전 세계 우주산업 관계자들이 교류하며 협력을 모색하는 국제우주컨퍼런스가 대전에서 열린다.

대전시는 글로벌 우주기업인 컨텍 스페이스그룹과 함께 오는 16~18일 대전컨벤션센터에서 ‘2026 국제우주컨퍼런스(ISS 2026)’를 개최한다고 11일 밝혔다.

‘전 세계를 연결하며 새로운 우주 프론티어를 연다’를 주제로 열리는 이번 행사에는 전 세계 50개국 550개 기관과 기업에서 4000여명의 우주산업 관계자가 참가한다. 올해로 4회째 열리는 행사로, 41개국에서 527개 기업과 기관이 참가했던 지난해보다 규모가 커졌다.

컨퍼런스 기간에는 우주산업 발전 포럼과 기술교류회, 스타트업 피칭, 기업 비즈니스 미팅 및 전시회 등의 프로그램이 진행된다. 우주탐사와 위성통신, 지구관측, 우주개발 인프라 등 13개 분야의 전문 세션에는 60여명의 국내외 전문가와 산업계 관계자들이 연사로 참여해 기술 발전 방향과 산업 전망을 공유한다.

기업 전시회에는 세계 최대 규모 SAR(전천후 감시정찰이 가능한 합성개구레이더) 위성군을 운영하는 핀란드 아이스아이(ICEYE), 프랑스 항공우주·방산기업 사프란(Safran), 미국 위성통신 기업 비아샛(VIASAT) 등 글로벌 기업들이 참가해 최신 기술과 사업 모델을 선보인다.

지역 주도 초소형위성 개발 사업인 ‘대전샛 프로젝트’를 추진 중인 대전시는 행사 기간 프로젝트 참여 기업 등과 함께 대전관을 운영하며, 지역 우주산업의 기술력과 기업 역량을 알릴 예정이다.

유세종 시 미래전략산업실장은 “ISS 2026은 세계 우주산업을 이끄는 기업과 기관, 투자자가 한자리에 모이는 국제 교류의 장”이라며 “대전의 우수한 기술력과 산업 기반을 세계에 알리고, 지역 기업들이 미래 우주시장을 선점할 수 있는 네트워크와 협력 기회를 창출하는 기회가 될 것”이라고 말했다.