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경북 수출 중소기업 8곳, ‘글로벌강소기업 1000+’ 선정

입력 2026.06.11 10:56

수정 2026.06.11 11:07

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경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2026년 글로벌강소기업 1000+ 프로젝트’에 지역 중소기업 8곳이 선정됐다고 11일 밝혔다.

이 프로젝트는 성장 가능성이 큰 중소기업을 발굴해 해외 진출을 지원하는 사업이다. 도는 기업의 수출 규모(10만~1000만달러)에 따라 차등 지원한다.

이번에 선정된 지역 기업들은 전년도 수출액 500만달러 이상인 ‘강소’와 ‘강소+’ 단계 기업들이다. 정밀화학과 첨단 전자재료 등 다양한 분야에서 해외 시장을 개척해왔다고 경북도는 설명했다.

선정 기업들은 2027년까지 글로벌강소기업 자격을 유지하며 중기부 수출바우처 사업에 자동 선정된다. 이를 통해 해외영업 지원과 해외규격 인증, 홍보·광고 등 기업 수요에 맞는 해외 마케팅 서비스를 이용할 수 있다.

또 수출 지원 사업 참여 우대, 수출 금융·보증 및 금리·환거래 조건 우대, 기술개발(R&D) 사업 우대 등 다양한 중기부 혜택이 주어진다.

경북도는 시제품 제작과 홍보물 제작, 시험 인증 등을 지원하는 지역자율프로그램을 운영해 지역 기업의 해외 진출을 뒷받침할 계획이다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “기업 성장 단계에 맞는 맞춤형 지원을 통해 지역 기업의 해외 진출 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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