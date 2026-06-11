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안동, 수급조절용 벼 재배 농가 모집···1㏊당 최대 750만원 지원

입력 2026.06.11 10:56

수정 2026.06.11 11:04

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콩을 수확하는 모습. 경북도 제공

콩을 수확하는 모습. 경북도 제공

안동시는 하계 전략작물직불제 신청 기간을 오는 30일까지 연장하고 수급조절용 벼 재배 농가를 모집한다고 10일 밝혔다.

전략작물직불제는 논에 벼 대신 다른 작물을 재배하거나 가공용 벼를 심는 농업인에게 직불금을 지급하는 제도다.

수급조절용 벼는 정부 지원 미곡종합처리장(RPC)과 계약재배를 통해 생산·출하하는 벼다. 평소에는 가공용으로 활용되지만, 공급 부족 등 시장 상황에 따라 밥쌀용으로 전환할 수 있다.

수급조절용 벼 재배에 참여하는 농가는 전략작물직불금으로 1㏊당 500만원을 지원받는다.

안동시는 경북도의 ‘논 타작물 재배 지원 사업’에 자체 예산을 더해 올해 처음 참여하는 경우 1㏊당 250만원, 기존 참여 필지에는 1㏊당 200만원의 장려금을 추가 지원한다. 전국 최고 수준의 지원 규모라고 안동시는 설명했다.

일반벼 또는 논콩 재배 농가가 수급조절용 벼로 전환하면 1㏊당 최대 186포대의 공공비축미 배정 인센티브도 제공된다.

사업 신청은 농지가 있는 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 ‘농업e지’를 통해 할 수 있다.

안동시 관계자는 “수급조절용 벼 사업은 쌀값 변동에 따른 부담을 줄이고 안정적인 농업 소득을 확보할 수 있는 제도”라며 “전국 최고 수준의 지원금과 공공비축미 인센티브가 제공되는 만큼 농업인들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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