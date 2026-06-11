쿠팡, 회원의 타사 온라인 기록까지 무단 수집했다···역대 최대 과징금 6246억원 부과

안전조치 소홀로 3700만영 개인정보 유출 법적 근거 없이 이용자 기록 수집도 드러나 개보위 “정보 주체 권리 침해 위험성 커” 과징금 2011억600만원 추가해 ‘철퇴’

개인정보보호위원회가 3700만여명의 개인정보를 유출하고, 이용자의 온라인 기록을 무단으로 수집한 쿠팡에 6246억원의 과징금을 부과했다. 개보위가 부과한 과징금 액수로 역대 최고치다.

개보위는 지난 10일 전체회의를 열고 개인정보 보호 법규를 위반한 쿠팡에 총 6246억8100만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다.

개보위 조사에 따르면, 쿠팡 전직 직원인 해커는 지난해 4월부터 11월까지 회원정보 수정페이지·배송지 관리 및 주문목록 페이지 등을 조회해 개인정보를 유출했다. 해킹으로 회원 3322만2472명의 이름·이메일 등 개인정보와 최소 433만8368명의 비회원 개인정보가 유출된 것으로 조사됐다.

개보위는 이번 사건이 쿠팡의 기본적인 안전관리 체계 미비 및 관리 소홀로 인해 발생했다고 판단했다. 쿠팡은 해커가 퇴사한 뒤에도 서명키를 즉각 갱신하거나 폐지하지 않았다. 또 해커가 지난해 4월부터 11월까지 1억4800만여회 공격을 시도했음에도 이를 인지하지 못했다. 개인정보가 포함된 페이지에 대한 차단 임계치 설정도 미흡했던 것으로 나타났다.

쿠팡은 개보위 조사 착수 이후 증거자료 보전을 명령했음에도 약 5개월 분량의 웹 접속 로그 기록을 수동으로 삭제하는 등 조사를 방해하기도 했다. 16만명의 추가 유출을 인지하고도 72시간이 지난 뒤 통지해 유출통지 의무를 위반한 혐의도 있다. 탈퇴 후 90일이 지난 회원의 개인정보도 제때 파기하지 않았다.

쿠팡이 회원들의 타사 온라인 활동기록을 무단으로 수집한 사실도 드러났다. 쿠팡은 2024년12월부터 지난 2월까지 1564만5338개 웹페이지 또는 앱을 방문·사용한 이용자 1117만613명에 대한 타사 온라인 활동기록을 무단 수집·저장했다.

쿠팡이 무단 수집한 정보는 그 자체로 개인 식별이 가능한 개인정보로, 특히 개인의 사상·건강 등 민감 정보를 추론할 수 있어 정보 주체 권리 침해 위험성이 크다고 개보위는 설명했다.

개보위는 쿠팡이 해킹 사태에서 안전조치 의무를 다하지 않은 행위에 대해 과징금 4235억7500만원을 부과했다. 법적 근거가 없이 무단으로 타사 온라인 활동기록을 수집한 행위에 대해서는 과징금 2011억600만원을 부과했다.

개보위는 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 물류센터에서 근무한 이력이 없는 경찰청 출입기자단 명단을 수집해 취업제한 목록으로 관리한 이른바 ‘블랙리스트’ 의혹에 대해서도 개인정보보호법 위반으로 과징금 2억2000만원을 부과했다.

송경희 개보위원장은 “이번 처분이 국민 생활과 밀접한 온라인 플랫폼 전반의 보안 투자 확대와 내부 통제 강화를 유도하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.