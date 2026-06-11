창간 80주년 경향신문

울산 태화강서 ‘뮤직페스티벌’ 어때?···14~15일 첫 무대

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산시는 오는 14~15일 태화강국가정원 남구둔치에서 '울산 뮤직페스티벌'을 개최한다고 11일 밝혔다.

울산시는 이를 위해 공연 장소를 한 곳으로 통일하고, 개최시기도 8월에서 6월로 변경했다.

행사 첫째 날인 오는 14일에는 오전 11시부터 오후 4시30분까지 정원 무대가 운영된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산 태화강서 ‘뮤직페스티벌’ 어때?···14~15일 첫 무대

입력 2026.06.11 11:04

수정 2026.06.11 11:55

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산 뮤직페스티벌 포스터

울산 뮤직페스티벌 포스터

울산시는 오는 14~15일 태화강국가정원 남구둔치에서 ‘울산 뮤직페스티벌’을 개최한다고 11일 밝혔다.

기존 ‘울산 서머페스티벌’로 열리던 이 행사는 올해부터 명칭을 바꿔 진행된다. 계절에 국한된 행사가 아니라는 점과, 전문 음악 축제라는 점을 부각하기 위해서다. 울산시는 이를 위해 공연 장소를 한 곳으로 통일하고, 개최 시기도 8월에서 6월로 앞당겼다.

행사 첫째 날인 14일에는 오전 11시부터 오후 4시30분까지 정원 무대(가든 스테이지)가 운영된다. 크라잉넛과 FT아일랜드 등 밴드가 무대에 오른다. 이날 오후 7시부터 9시30분까지는 강 무대(리버 스테이지)가 열린다. 백지영, NEWBEAT 등의 공연을 볼 수 있다.

오는 15일 오후 7시부터는 ‘쇼 음악중심’ 녹화가 예정돼 있다. 마이티마우스, 보이넥스트도어 등이 출연한다.

14일 정원 무대 관람은 제한없이 가능하다. 강 무대 공연 입장권은 당일 오전 10시부터 선착순 배부된다. 15일 공연은 매진됐지만, 정원 무대에 설치한 대형전광판으로 시청할 수 있다.

울산시 관계자는 “행사장에 돗자리 구역과 그늘 쉼터, 먹거리 판매공간 등 관람객 편의 시설을 다수 마련했다”며 “행사 시기를 바꾼만큼 쾌적한 공연 관람이 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글