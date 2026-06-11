울산 태화강서 ‘뮤직페스티벌’ 어때?···14~15일 첫 무대

울산시는 오는 14~15일 태화강국가정원 남구둔치에서 ‘울산 뮤직페스티벌’을 개최한다고 11일 밝혔다.

기존 ‘울산 서머페스티벌’로 열리던 이 행사는 올해부터 명칭을 바꿔 진행된다. 계절에 국한된 행사가 아니라는 점과, 전문 음악 축제라는 점을 부각하기 위해서다. 울산시는 이를 위해 공연 장소를 한 곳으로 통일하고, 개최 시기도 8월에서 6월로 앞당겼다.

행사 첫째 날인 14일에는 오전 11시부터 오후 4시30분까지 정원 무대(가든 스테이지)가 운영된다. 크라잉넛과 FT아일랜드 등 밴드가 무대에 오른다. 이날 오후 7시부터 9시30분까지는 강 무대(리버 스테이지)가 열린다. 백지영, NEWBEAT 등의 공연을 볼 수 있다.

오는 15일 오후 7시부터는 ‘쇼 음악중심’ 녹화가 예정돼 있다. 마이티마우스, 보이넥스트도어 등이 출연한다.

14일 정원 무대 관람은 제한없이 가능하다. 강 무대 공연 입장권은 당일 오전 10시부터 선착순 배부된다. 15일 공연은 매진됐지만, 정원 무대에 설치한 대형전광판으로 시청할 수 있다.

울산시 관계자는 “행사장에 돗자리 구역과 그늘 쉼터, 먹거리 판매공간 등 관람객 편의 시설을 다수 마련했다”며 “행사 시기를 바꾼만큼 쾌적한 공연 관람이 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.