충북 청주시, 의료취약지 보건지소 4곳 통합형 보건지소로 전환

충북 청주시는 의료 취약지 보건지소 4곳을 통합형 보건지소로 전환한다고 11일 밝혔다.

전환 대상은 가덕·낭성·현도·북이 보건지소 등 4곳이다.

청주시가 이들 보건지소를 통합형으로 전환하는 이유는 공중보건의사 배치 중단에 따른 의료 공백을 메우기 위해서다.

올해 청주시에는 의과 공중보건의사가 단 한 명도 배치되지 않았다. 그동안 시는 보건소 소속 의사가 월 1회에서 주 1회씩 보건지소를 방문하는 ‘순회진료’ 방식으로 농촌 지역의 의료 공백을 해소해왔지만 역부족이었다.

이에 청주시는 의료 접근성이 떨어지는 가덕·낭성·현도·북이 보건지소에 간호사 면허를 보유한 전문 인력인 ‘보건진료 전담공무원’을 1명씩 상주시키기로 했다.

통합형 보건지소는 의사가 없더라도 숙련된 전담공무원이 상시 근무하며 일차 진료는 물론 고혈압, 당뇨 등 만성질환 약 처방과 건강 모니터링을 수행하게 된다.

청주시는 통합형 보건지소 운영으로 거동이 불편한 농촌 지역 어르신들이 약을 타기 위해 먼 시내 병원까지 이동해야 했던 불편이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있다.

청주시는 또 고난도 진단이나 의사의 전문적인 처방이 필요한 응급 상황에는 실시간 원격 협진 시스템을 가동해 시내 보건소 의료진의 판단을 동시에 받을 수 있도록 할 방침이다.

방영란 청주 상당보건소장은 “보건진료 전담공무원의 역량을 극대화한 통합형 보건지소 운영과 원격 협진 체계를 통해 공보의 공백을 메울 것”이라며 “앞으로도 도농 간 의료 격차를 해소하고 취약지역 주민들이 안정적인 의료 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.