정청래, 이 대통령 어록 ‘우리 안의 작은 차이’ 언급하며 “첫째 둘째 셋째도 단결”

정청래 더불어민주당 대표는 11일 “단결하면 승리했고, 분열하면 패배했다”며 “이재명 정부 성공과 정권 재창출이란 대명제 앞에서 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결”이라고 말했다.

정 대표는 이날 국회 본회의를 앞두고 예산결산위원회 회의장에서 열린 의원총회에서 “이 대통령의 어록을 소개하며 발언하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “이 대통령 말 중 내가 항상 가슴에 새기는 두 가지 말은, 정치는 정치인이 하는 거 같지만 결국 국민이 한다는 것과 우리 안의 작은 차이가 상대와의 차이보다 크겠느냐는 것”이라며 “이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 정부를 성공시키고, 어렵게 지켜온 민주주의를 더 확대하는 게 민주당 의원의 역사적 사명”이라고 말했다.

정 대표는 “윤석열 검찰 독재 정권 치하에서 우리는 3년간 민주당 탄압, 이재명 죽이기에 맞서 단결해 함께 싸웠다”며 “윤석열 검찰 독재 정권은 계엄군이 총칼로 우리를 죽이려 했을 때, 우리는 총단결했고 국민의 손을 잡고 어려움을 잘 이겨냈다”고 말했다.

정 대표는 “동지는 이겨도 함께 이기고 져도 함께 지는 것”이라며 “동지이자 12.3 내란의 밤을 함께 이겨낸 전우들이 어려울수록 기본과 원칙으로 돌아가 깊이 생각해보자”고 의원들을 향해 말했다.

정 대표는 “이재명 정부와는 실질적으로 무관하지만 헌법이 부여한 선관위의 무책임한 결과에 대해서 똘똘 뭉쳐서 우리의 목소리를 내자”며 “늘 그래왔든 당·정·청은 원팀, 원보이스”라고 말했다.

앞서 정 대표는 전날 최고위원회의에서 “국민 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다”며 “항상 민심을 살피는 자세가 여당일 때나 야당일 때나 필요한 우리의 기본자세”라고 말했다.