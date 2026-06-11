“삼키고 몸에 붙이고”…광진서, 5억 상당 마약 밀수·유통 내·외국인 검거

경찰이 해외에서 약 5억원 상당의 마약류를 밀반입해 유통하려던 내·외국인들을 검거했다.

서울 광진경찰서는 태국 등 해외에서 마약류를 밀반입하고 이를 유통하려던 30대 A씨, 브라질 국적의 40대 B씨, 유통책 등 총 11명을 검거했다고 11일 밝혔다.

경찰은 지난 4월 대마초를 밀반입하려던 A씨를 인천공항에서 검거했다. A씨는 태국에서 대마초를 소분한 뒤 다리 등 신체에 테이프로 붙여 몰래 들여오다 적발됐다. 경찰은 A씨로부터 마약을 전달받으려 했던 유통책 등 9명을 추적해 검거하고 구속했다.

이어 경찰은 지난 5월에 필로폰을 밀수한 B씨를 인천의 한 모텔에서 검거했다. B씨는 필로폰 약 1kg을 잘게 나누어 진공 포장한 뒤, 이를 삼켜 국내에 들어왔다. B씨는 라오스에서 출발해 태국, 말레이시아, 중국 등을 거쳐 국내로 입국한 뒤 삼킨 필로폰을 배설하는 방식으로 마약을 밀수했다. 경찰은 이 과정에 해외 마약 조직이 관여한 것으로 보고 있다.

경찰은 이번 검거 과정에서 필로폰 1257g, 대마초 200g, 케타민 50g 등을 압수했다. 이는 약 5억4000만원 상당으로, 약 4만명이 동시에 투약할 수 있는 분량이다.

광진경찰서는 강력 1개팀을 마약전담수사팀으로 지정해 마약 유통 첩보를 수집해왔다. 경찰 관계자는 “해외에서 국내로 밀수된 마약이 던지기 수법 등으로 유통되고 있다”며 “의심스러운 사람이나 물건이 보이면 즉시 신고해달라”고 말했다. 경찰은 마약류 밀수·유통범죄에 대해 구속 수사 등 엄정하게 대응할 방침이라고 밝혔다.