살아있는 세포 실시간 관찰···GIST-KAIST, 무염색 세포 이미징 기술 개발

광주과학기술원(GIST)과 한국과학기술원(KAIST) 공동연구팀이 별도의 염색 처리 없이 살아있는 세포 내부를 실시간으로 관찰할 수 있는 기술을 개발했다.

GIST는 정현호 전기전자컴퓨터공학과 교수와 송영민 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 공동연구팀이 세포를 손상시키지 않고 내부 구조와 움직임을 분석할 수 있는 나노광학 이미징 기술을 개발했다고 11일 밝혔다.

살아있는 세포는 대부분 투명해 일반 현미경으로는 내부 구조를 구분하기 어렵다. 그동안은 형광물질로 특정 구조를 표시한 뒤 관찰하는 방식이 주로 쓰였다. 하지만 이 방식은 별도 처리 과정이 필요하고, 관찰 중 세포가 손상될 수 있다는 한계가 있었다.

연구팀은 여러 개의 금 나노입자가 뭉친 ‘올리고머 구조’를 활용해 빛을 감지하는 범위를 넓혔다. 이를 통해 세포 표면뿐 아니라 세포막 안쪽 구조까지 확인할 수 있도록 했다.

연구팀은 이 기술을 동물 세포에 적용해 별도 화학 처리 없이 내부 구조를 관찰했다. 형광 염색 이미지와 비교해 기술의 유효성도 확인했다. 또 밀리초 단위 영상 촬영으로 살아있는 세포 내부 소기관의 움직임을 실시간으로 시각화했다.

이번 기술은 병리 진단, 신약 개발, 세포 대사 연구 등 생명과학·의생명 분야에 활용될 것으로 기대된다.

연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지 <스몰(Small)>에 지난달 온라인 게재됐다.