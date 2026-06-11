이재명 대통령의 국정 지지율이 6·3 지방선거 전인 직전 조사 대비 9%포인트 하락한 57%로 집계됐다는 전국지표조사(NBS) 결과가 11일 나왔다. 지방선거에서 ‘야권이 예상보다 선전했다’는 응답은 45%로 ‘여권이 예상보다 선전했다’는 응답(31%)보다 높았다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 8~10일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행해 이날 공개한 NBS 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 57%로 나타났다. 이는 지방선거 전인 3주 전 실시된 직전 조사보다 9%포인트 하락한 수치다.

이 대통령이 ‘일을 잘 못하고 있다’는 부정 평가는 33%로 직전 조사보다 9%포인트 상승했다. 무응답은 10%로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 25%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 2% 순으로 집계됐다. 태도를 유보한 응답은 24%였다. 직전 조사 대비 민주당은 4%포인트 하락했고, 국민의힘은 5%포인트 상승했다.

지난 3일 치러진 지방선거에서 야권이 예상보다 선전했다는 응답은 45%, 여권이 예상보다 선전했다는 응답은 31%로 나타났다. 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상 규명을 위한 국정조사 필요성 인식에 대해선 85%가 ‘필요하다’고 답했다. ‘필요하지 않다’는 응답은 11%에 그쳤다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접으로 이뤄졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 26.0%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.