오픈AI 샘 올트먼 내주 방한…삼성·네이버 등과 회동

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 다음주 방한해 삼성전자와 카카오, 네이버 경영진과 연쇄 회동하고 인공지능(AI) 분야 협력을 논의한다.

11일 업계에 따르면 올트먼 CEO는 오는 14일 방한해 삼성전자의 노태문 DX(디바이스경험) 부문장(사장)과 반도체 수장인 전영현 DS(디바이스솔루션) 부문장(부회장) 등 경영진과 회동할 것으로 알려졌다.

양측이 회동하면 오픈AI가 오라클 등과 추진하는 대규모 데이터센터 구축을 위한 ‘스타게이트’ 프로젝트 협력 방안이 주로 논의될 것으로 보인다. 올트먼 CEO는 지난해 10월 방한해 이재명 대통령과 만났고, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과도 스타게이트 프로젝트 관련 투자의향서 잇따라 만나 투자의향서(LOI)를 체결했다. 삼성전자와 SK그룹은 최대 5000억 달러 규모인 스타게이트에 고성능·저전력 메모리를 공급하기로 한 바 있다.

올트먼 CEO는 15일에는 경기 수원 삼성전자 디지털시티에서 DX(디바이스경험) 부문 임직원들을 대상으로 ‘DX 인사이트 토크’(DX Insight Talk) 행사를 진행한다. 올트먼 CEO는 행사에서 AI 기술 발전이 가져올 변화와 AI 기반 업무 혁신 방향 등에 대해 강연하고, 삼성전자 임직원들과 AI로 달라진 일하는 방식에 대한 의견을 나눌 것으로 알려졌다. 이번 행사는 ‘AI 대전환’을 선언한 삼성전자가 챗GPT, 제미나이 엔터프라이즈, 클로드 등 외부 생성형 AI 서비스를 사내에 도입한 것을 계기로 마련됐다.

올트먼 CEO는 이어 경기 성남 카카오 판교아지트에서 정신아 카카오 대표와 만날 것으로 알려졌다. 카카오는 챗GPT를 접목해 카카오톡 서비스 성능 개선을 추진하고 있다.

올트먼 CEO는 네이버 측과도 회동할 것으로 알려졌다. 네이버가 주력하는 클라우드 및 데이터센터 인프라 분야에서 오픈AI 와 협력하는 방안이 논의될 것으로 보인다.