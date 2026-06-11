대법원, ‘김학의 허위 보고서’ 혁신당 이규원에 선고유예 확정

김학의 전 법무부 차관의 별장 성범죄 의혹 조사 과정에서 허위 보고서를 작성한 혐의로 재판에 넘겨진 이규원 조국혁신당 원주시 지역위원장이 11일 대법원에서 벌금 200만원의 선고유예를 확정받았다.

대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 이날 허위공문서작성·행사, 공무상비밀누설, 명예훼손, 업무방해, 개인정보보호법·형사전자절차화법 위반 혐의로 기소된 이규원 위원장의 상고를 기각하고 벌금 200만원의 선고를 유예한 원심 판결을 확정했다. 선고유예란 범죄 혐의가 인정되지만 경미할 경우 선고를 미뤄 2년이 지나면 면소(유·무죄 판단을 하지 않고 소송을 종결)된 것으로 간주하는 판결이다.

이 위원장은 검사 시절이던 2018년 11월~2019년 5월 대검 과거사진상조사단에서 활동하며 별장 성범죄 의혹의 핵심 인물인 건설업자 윤중천씨와 박관천 전 청와대 행정관 등이 말하지 않은 내용으로 면담 결과서를 허위 작성한 혐의를 받았다.

당시 이 위원장은 검찰수사관에게 윤씨를 만나 대화를 몰래 녹음하라고 지시했다. 이 위원장은 수사관으로부터 대화 녹취록을 보고받은 뒤 ‘윤씨 진술을 녹취 없이 복기했다’고 허위 면담 결과서를 작성했다. 이 위원장은 JTBC 기자에게 윤씨 등 3명의 개인정보와 면담 결과서를 제공하고, KBS 기자에게는 사건 관계자 8명의 개인정보와 진상조사단 조사 내용을 알려주기도 했다.

1심 재판부는 이 위원장에 대해 벌금 50만원의 선고유예를 판결했다. 이 위원장이 윤씨와의 대화 녹취가 없는 것처럼 면담 결과서를 허위 작성했다는 허위공문서작성·행사 혐의만 유죄로 인정하고 나머지 혐의는 무죄로 판단했다.

항소심 재판부는 개인정보보호법·형사전자절차화법 위반 혐의도 유죄로 뒤집어 벌금 200만원의 선고유예를 판결했다. 이 위원장이 ‘개인정보를 업무상 처리한 자’로서 처벌 대상이며, 형사사법정보시스템(KICS)에서 확인한 형사사법정보를 부당한 목적으로 이용했다고 판단했다.

이 위원장은 지난 1월 항소심 판결에 불복해 상고했지만 검찰은 상고를 포기했다. 대법원은 이 위원장의 상고에 대해서만 심리한 뒤 항소심 판결을 유지했다.

이 위원장은 이날 재판 직후 자신의 페이스북에 “판결문이 입수되는 대로 재판소원 제기를 적극 검토할 생각”이라며 “공문서의 법적 성격, 형사 구성요건 해석의 한계 획정, 개인정보와 알권리의 충돌에 있어 정당행위의 여부 등은 현재 진행 중인 다수 형사사건에서도 주요 쟁점이 되므로 헌법적 규명의 대상이기도 할 것”이라고 주장했다.